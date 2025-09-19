El Gran Wyoming pone a Ayuso contra al espejo y le lanza este desafiante gesto en 'El Intermedio'

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a reafirmarse de lleno en su decisión de prohibir las banderas palestinas en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. 'El Intermedio' se hacía eco este jueves sobre las últimas declaraciones de la presidenta madrileña condenando las muestras de apoyo a Gaza, y el Gran Wyoming no ha dudado en contestar desafiando a la popular.

"Dejen de provocar en las aulas porque están provocando, dejen de azuzar ese odio en las universidades, los colegios. Porque los niños en la infancia no tienen la culpa de nada, nadie quiere que nadie muera. Nadie quiere esta situación", ha insistido la líder del Partido Popular madrileño durante su última intervención en la Asamblea de Madrid.

El Gran Wyoming responde a la útlima prohibición de Ayuso mostrando una bandera de Palestina en 'El Intermedio'

"¿Con quién están? ¿O con aquellos que sufren a Hamás? El pueblo de Palestina sufre a Hamás", sentenciaba la presidenta en las declaraciones recogidas por 'El Intermedio' este jueves. "Pues sí, ahora mismo en muchos colegios madrileños además de la lista de los reyes Godos para aprobar 1º de la ESO te exigen saberte la lista de los líderes de Hamás", ha bromeado el Gran Wyoming nada más escuchar las palabras de Ayuso, que continúa negando el genocidio.

https://twitter.com/El_Intermedio/status/1968765520238260461

Así, el rostro de La Sexta no dudaba en dar un paso adelante desafiando la censura de Isabel Díaz Ayuso. "Vosotros reíros pero esto lo sé porque esta mañana he pasado por uno de esos colegios donde adoctrinan a los niños y se me ha pegado un poco", ha adelantado el presentador según sacaba una bandera de Palestina para mostrarla ante la cámara.

"De hecho, me están entrando unas ganas enormes de sacar esta bandera palestina y ponerla ahí, encima de la mesa. ¿A ti te molesta Sandra?", ha preguntado a su compañera entre aplausos mientras dejaba la insignia sobre la mesa. "A mi no", ha asegurado la colaboradora de 'El Intermedio'. "Esta es la razón por la que nunca llegarás a presidenta de la Comunidad de Madrid", bromeaba entonces el comunicador.

"En fin, hay que ver cómo endurece la política, aún recuerdo como si fuera ayer cuando a Ayuso le afectaban las tragedias humanas y animaba a los colegios a solidarizarse con el pueblo ucraniano", ha recordado el Gran Wyoming, recuperando un clip en el que Isabel Díaz Ayuso anuncia unas jornadas especiales en los centros educativos de la comunidad para condenar la invasión de Ucrania.

"Aunque ahora que lo pienso, tampoco es tan contradictorio. Ayuso sigue estando del lado de los que sufren, de los que lo pierden todo. Por eso le ha dado la medalla de oro a La Vuelta a España, porque por culpa de los palestinos estos o la mierda de siempre, como dice ella, pues se perdieron la última etapa", ha señalado con sorna el rostro de La Sexta entre aplausos del público.