Nunca había llegado tan lejos el Gran Wyoming con su advertencia sobre España: "Es el fin de la democracia"

Este martes, 16 de septiembre, El Gran Wyoming intervino en 'Más Vale Tarde' para analizar las polémicas declaraciones del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Ante el micrófono de Andrea Ropero en 'El Intermedio' llamó "gentuza" a los manifestantes propalestinos que consiguieron parar la Vuelta el pasado domingo.

Unas lamentables palabras que se suman a las de Isabel Díaz Ayuso, quien fue más allá y llegó a comparar a las protestas de Madrid con "Sarajevo en guerra". Una guerra que dejó miles de civiles muertos entre 1992 y 1996. Una comparación totalmente fuera de lugar que ha sido muy criticada. Según Wyoming, lo que hay en el PP es "una sumisión provocada por el terror" ante lo que dice Ayuso.

"El propio Feijóo cada vez que habla esta señora tiembla y no sabe qué hacer", afirmó. Y recordó cómo "ha tardado meses pero al final ha colocado en Internet lo de 'me gusta la fruta'. Es decir, yo también llamo hijo de puta al presidente del Gobierno. Hasta ahora pues se había cortado. Pero viendo que esto le rinde algún tipo de beneficio a la presidenta, él se apunta".

El Gran Wyoming: "Que PP y Vox entren en la Moncloa es el fin de la democracia"

"Desde luego si yo fuera responsable del Partido Popular, el señor Serrano estaba cesado hoy. De Isabel Díaz Ayuso, mejor no opino… Es todo tan bochornoso", añadió Wyoming en el programa presentado por Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta.

"Vivimos en una situación de caos absoluto", reconoció el presentador de 'El Intermedio'. Por si esto fuera poco, el pasado domingo se celebró en el Palacio de Vistalegre de Madrid una cumbre de la extrema derecha europea, liderada por Vox, que estuvo plagada de insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. "A mí todo esto me parece terrorífico", confiesa el presentador.

Wyoming lo tiene claro, si el PP, con el apoyo de Vox, entra en la Moncloa "es el fin de la democracia". "Sobre todo cuando no se posicionan en contra lo que está ocurriendo Gaza y se agarran a motivos técnicos". No sabe "qué necesita (el PP) para llamar a las cosas por su nombre", ya que se niegan a reconocer que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. "No sé este partido a quién representa, pero los que votan este tipo de actitudes deberían pensar un poco en ello", lamenta.

Las lamentables palabras de Alfonso Serrano que indignaron al presentador de 'El Intermedio'

Andrea Ropero acudió como reportera de 'El Intermedio' al desayuno informativo organizado por José Luis Martínez Almeida junto a Alberto Núñez Feijóo. Allí, la periodista pudo hablar con Alfonso Serrano, quien llegó a definir como "auténtica gentuza" a los manifestantes propalestina que frenaron el final de La Vuelta España en Madrid.

Además, Serrano puso en duda las cifras de asistencia a las protestas, que, según los datos de la delegación de Gobierno, hablaban de 100.000 asistentes. "Eso es mentira, por mucho que lo diga la izquierda y 'El Intermedio'", espetó el secretario general del PP a la reportera de La Sexta.

Unas declaraciones que indignaron sobre manera a El Gran Wyoming, como así lo puso de manifiesto en 'Más Vale Tarde': "Son completamente inadmisibles. Calificar de gentuza, desde un cargo público, a toda una parte de una población es absolutamente inadmisible". El presentador cree que "estamos tragando demasiado", ya que ellos "se saltan las líneas rojas y aquí damos todo por bueno". Pone como ejemplo el hecho de que hay "toda una masa instigada e instruida por el PP que grita 'Sánchez, hijo de puta'".

Sobre las lamentables palabras de Serrano, Wyoming recuerda que, según las encuestas, "el 82% de la población española está en contra de lo que está ocurriendo en Gaza y ahí hay muchos votantes del PP". Respecto a las declaraciones de Feijóo definiendo de "violencia política" las manifestaciones propalestina, el presentador dejó claro que lo que es violencia política es "insultar de esa manera a la población por ejercer un derecho constitucional", como es el derecho a manifestarse. En su opinión, Serrano "no debería estar sentado en la Asamblea, debería estar fuera".