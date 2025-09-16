Belén Esteban confiesa que votó a Ayuso y suelta esta sentencia: "Sé que me van a dar por todos los lados"

Después de que RTVE haya hecho oficial que España se retirará de Eurovisión 2026 de confirmarse la participación de Israel, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para mostrar una vez más su apoyo al estado israelí. Un gesto que, sumado a su firme postura en contra de condenar el genocidio en Gaza, ha provocado una explosiva reacción de Belén Esteban este martes desde 'No somos nadie'.

La colaboradora de TEN se ha salido del guion mientras María Patiño y dos periodistas especializados comentaban el último 'Eurodrama' tras la decisión del ente público. "Voy a ser muy clara, yo fui una de las personas que votó a Ayuso. Sé que en temas de política no me tengo que meter", ha comenzado advirtiendo la de Paracuellos, aclarando que iba a abandonar su discurso habitual.

Belén Esteban carga contra Ayuso por su apoyo a Israel: "Hay cosas que ha hecho tan mal"

Y es que, si bien Belén Esteban no suele tener pelos en la lengua para comentar todos los asuntos del corazón y cargar contra Telecinco, rara vez adopta un tono político como el de este martes. "El otro día hablando con mi marido los dos llegamos a una misma conclusión de que ha habido tantas cosas que Ayuso ha hecho tan mal que desde luego mi voto ya no lo va a tener", ha continuado explicando la televisiva.

Belén Esteban contra Isabel Díaz Ayuso y de paso contra Mediaset. #NoSomos16S pic.twitter.com/lRFuHLf5bB — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 16, 2025

"Sé que me van a dar por todos los lados, pero ya estoy harta de no poder hablar de política. Dicen 'la inculta esa', no perdona, la inculta es ciudadana, paga sus impuestos y vota", ha denunciado la colaboradora de 'No somos nadie', que también rompió su silencio sobre el panorama político hace más de dos años en el pódcast de Carlota Corredera 'Superlativas' cuando manifestó su apoyo a Pedro Sánchez de cara las elecciones del 23 de julio.

Pero Belén Esteban no se ha quedado ahí en su denuncia. "Puedo hablar de política como cualquier persona, porque a lo mejor estoy más enterada que mucha gente que se sienta en cadenas privadas para pelotear a la misma gente", ha terminado sentenciando la compañera de María Patiño, harta de quiénes desprecian su opinión en este campo por ser un personaje de la farándula televisiva.

Con esta suma ya dos pronunciamientos políticos que se distancian bastante de su declaración de intenciones inicial durante la antesala de las elecciones generales de 2011, cuando confesó desde el plató de 'Sálvame' que su voto iba a ir para el Partido Popular. Sin embargo, durante su aparición en el pódcast de Carlota Corredera en 2023, la de Paracuellos aclaró cómo ha evolucionado su posicionamiento ideológico con el paso de los años.

"Hay partidos que no estoy nada de acuerdo con ellos, creo que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Y lo que hay que ir es hacia adelante. Yo tengo muchos amigos que son como hermanos que han luchado mucho por tener unos derechos y lo que no voy a hacer es, a ellos que han sufrido tanto, meter un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de avanzar ir para atrás", explicó Belén Esteban, haciendo referencia a la posible coalición PP-Vox.