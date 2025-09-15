Gonzalo Miró da el 'bofetón' del día a Ayuso, con la RAE en la mano, por lo que sucedió en La Vuelta

TVE ha estrenado este lunes 15 de septiembre, 'Directo al grano', su nuevo magacín diario para las sobremesas con Marta Flich y Gonzalo Miró y que se suma a otros grandes éxitos como 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'.

Como era de esperar, este lunes 'Directo al grano' ha arrancado con la polémica por lo sucedido este domingo con el final de La Vuelta y como se tuvo que cancelar por las protestas propalestinas y toda la guerra abierta entre los políticos con el PP señalando a Pedro Sánchez y tachando de "kale borroka" a los manifestantes.

Más información Histórico: RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel

Tras hacer un repaso a todo lo sucedido el domingo y a las declaraciones de diferentes políticos como Isabel Díaz Ayuso, Gonzalo Miró lanzaba un speech en 'Directo al grano' defendiendo por qué lo que está pasando en Gaza es un genocidio tirando de la RAE.

🔴Genocidio: exterminio u eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.



"¿Por qué se indignan tanto los políticos de la derecha con lo que pasó ayer en Madrid y no tanto con lo que está pasando en Gaza?, la pregunta de… pic.twitter.com/zmUxRqiWZM — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 15, 2025

"En esta batalla sobre si es o no un genocidio, vamos a leer la definición del mismo. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Lo que está pasando en gaza no es ninguna guerra ni un conflicto, es un genocidio. Ya van por 70.000 muertos, casi 20.000 niños y 52 de esos fallecidos ayer durante las manifestaciones de Madrid. ¿Por qué se indignan tanto los políticos de la derecha con lo que pasó ayer en Madrid y no tanto con lo que está pasando en Gaza, por qué no son capaces de decir que un genocidio?", preguntaba Gonzalo.

"Desde luego que es un genocidio y decir que es incompatible que te gusta el ciclismo o que defiendas manifestaciones y confrontarlo directamente con pedir que se pare ese genocidio es desproporcionado", reaccionaba Marta Flich a lo que preguntaba su compañero.

Unos segundos he puesto de #DirectoAlGrano15S y solo me queda aplaudir a Gonzalo Miró con sus palabras:

'¿Por qué se indignan los políticos de la derecha con lo que pasó ayer en Madrid y no tanto con lo que está pasando en Gaza?' pic.twitter.com/dDqTk6Ex7L — Diego. (@cabriadiego) September 15, 2025

La definición de la RAE de GENOCIDIO leída por Gonzalo Miró en #DirectoAlGrano15S es para pararse y reflexionar, algo que le falta a muchos



Lo de Palestina 🇵🇸 lleva siendo un genocidio décadas, y el mundo ayer y hoy decimos: basta ya #FreePalestine



pic.twitter.com/yrJqMMnboQ — Jaime (@_jbps_) September 15, 2025