'Directo al grano': Lista completa de colaboradores del nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE

TVE sigue apostando fuerte por la actualidad tras los grandes resultados cosechados en sus mañanas con el tándem que forman 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' y el buen momento que atraviesa 'Malas Lenguas'. Y por ello, desde este lunes 15 de septiembre lanza 'Directo al grano', un nuevo magacín conducido por Marta Flich y Gonzalo Miró.

Con 'Directo al grano', TVE busca separar el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo. Se trata de un nuevo formato producido por La Osa Producciones Audiovisuales ('La familia de la tele') y Big Bang Media ('Malas Lenguas'), que abordará la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía, además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes temas poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.

Con la llegada de 'Directo al grano', a partir de este lunes 15 de septiembre 'Malas lenguas' comienza una nueva temporada estrenando nuevo horario y estructura de emisión: de 17:30 a 19:30 horas en La 2, y de 19:30 a 20:30 en La 1.

Más de 35 colaboradores formarán parte de 'Directo al grano'

'Directo al grano' llega con el objetivo de acercar la información al espectador en un momento de gran sobreexposición mediática, donde abundan los datos, pero no siempre las claves para comprenderlos. Con un estilo ágil y una narrativa clara, el espacio combinará:

Mesa de análisis con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia.

con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia. Entrevistas en profundidad a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad.

a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad. Reportajes de investigación, que ofrecerán contexto más allá de los titulares.

que ofrecerán contexto más allá de los titulares. Conexiones en directo con un equipo de reporteros desplegados en los principales escenarios de la actualidad.

Además, incorporará secciones temáticas conducidas por figuras reconocidas del periodismo y la comunicación, que aportarán miradas diversas a algunos de los temas que más preocupan a nivel social.

El magacín contará con una plantilla de más de 35 colaboradores que tiene ya firmados, procedentes de diferentes ámbitos: periodismo, política, análisis social y cultural. Algunos son caras conocidas del mundo de la televisión y otros se enfrentan por primera vez a las cámaras.

Entre los colaboradores confirmados que formarán parte de 'Directo al grano' se encuentran Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestringe, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía, Manuel Jabois, Emilio Doménech, Rosa Villacastín y otros más reconocidos de otros programas de TVE como Sarah Santaolalla o Ángel Expósito. A ellos se sumará también Paco Lobatón con una sección dedicada a los desaparecidos recuperando el espíritu de '¿Quién sabe dónde?'.