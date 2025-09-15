Javier Ruiz no se muerde la lengua con Perico Delgado ante su polémica en TVE y su reflexión es atronadora

Javier Ruiz ha abierto el bloque político de 'Mañaneros 360' en La 1 de TVE con la gravísima escalada dialéctica del PP para criminalizar la legítima protesta propalestina que, este domingo, sentó un precedente al lograr que se cancelara la última etapa de La Vuelta en Madrid.

Escalada verbal que equipara lo ocurrido ayer con violencia callejera, terrorismo, kale borroka, ETA e incluso con la guerra de Sarajevo y una persecución a los judíos. Por supuesto, manifestaciones irresponsables propaladas por parte de Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y otros líderes de la formación que no hacen más que disparar la tensión política y social.

Y en mitad del debate, Javier Ruiz no ha esquivado los incendiarios comentarios de Perico Delgado. El histórico comentarista de La Vuelta en RTVE junto a Carlos de Andrés fue diana de innumerables críticas en redes sociales por sus deplorables palabras contra los manifestantes y el Gobierno, al que acusó de incitar a los disturbios y de provocar una mala imagen del ciclismo y de España.

"Hay una cuestión más, que son los comentarios de Perico Delgado aquí. Hay una semana fantástica del Partido Popular contra TVE, que va camino de convertirse en los diez días de oro porque todos los días es un ataque, otro ataque y otro ataque", ha empezado introduciendo el comunicador matinal de La 1.

Y, al hilo, Javier Ruiz ha dejado una reflexión impepinable ante quienes denuncian que RTVE no es plural ni libre en manos del 'sanchismo': "Fíjense si la televisión pública está sesgada que aquí caben puntos de vista como el nuestro o como el suyo, el de Perico Delgado, que ha sido polémico en las últimas horas hasta el infinito por lo que dijo en la retransmisión aquí en TVE".

Acto seguido, 'Mañaneros 360' ha emitido algunos de esos polémicos comentarios. Delgado se refería a los manifestantes como "grupos antisistema" a los que "les da igual lo que está pasando en Gaza". "Quieren violencia y quieren bronca. No quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio en Gaza acabe, lo que quieren es bronca, quieren lío aquí", afirmó cuando los manifestantes bloquearon el recorrido y boicotearon la carrera.

"Lo peor para mí es que haya algunos partidos políticos que fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante", clamó desde la cadena pública, provocando instantáneamente una ola de indignación en redes, donde muchas voces, muchísimas, pidieron su despido inmediato en RTVE.

Javier Ruiz: "El comentario de Perico Delgado, más propio de OkDiario"

"Este era el comentario de Perico Delgado, más propio de OkDiario... Bueno, OkDiario", ha sentenciado sin cortarse Javier Ruiz, ironizando ante las palabras que, poco después, el deportista también verbalizó ante los micros del citado medio ultraderechista: "Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta a España para los manifestantes será un orgullo, será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. Al final han generado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Es algo lamentable que daña la imagen de la Vuelta y de España. El Gobierno español es quien tiene la culpa".

Tras reproducir esas declaraciones ante OkDiario, Javier Ruiz no ha podido ocultar ante la audiencia de 'Mañaneros 360' sus caras. El periodista se ha quedado ojiplático y su rostro no ha podido ser más elocuente.