Ola de indignación contra Perico Delgado por lo que se le ha oído en TVE tras cancelarse La Vuelta

Este domingo finaliza La Vuelta 2025 y como se esperaba ha sido un cierre lleno de tensión y polémica por las manifestaciones convocadas a favor de Palestina condenando el genocidio en Gaza y protestando por la participación del equipo israelí. Una vez más, la retransmisión de RTVE se ha visto afectada por los comentarios de Pedro Delgado.
Y es que a lo largo de toda esta vuelta a España los comentarios que ha ido soltando Pedro Delgado cuestionando estas protestas asegurando que no tenía sentido hacerlas poniendo en riesgo La Vuelta pues es un tema puramente político.
Hace unos días, las redes ardían pidiendo el despido de Pedro Delgado como comentarista. Y este domingo ha vuelto a producirse un profundo malestar por los comentarios del ex ciclista y comentarista de RTVE. Tampoco Carlos de Andrés se ha salvado esta vez pues también ha cuestionado algunas imágenes que se estaban viendo de los manifestantes que han conseguido alterar el final de La Vuelta.
Cuando los ciclistas estaban llegando a la zona en la que se iba a celebrar el circuito final por las calles de Madrid pasando por Cibeles, Gran Vía, la Puerta del Sol, entre otras zonas, la organización decidía paralizar el recorrido e interrumpir La Vuelta.
"Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia", soltaba Perico Delgado. "Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica", añadía el comentarista.
"Esto es intolerable, es gravísimo, están cortando el circuito en una ciudad como Madrid, esto es mundial", se escuchaba decir por el micrófono abierto sin saber muy bien quién era quién lo decía. Mientras, Pedro Delgado defendía que "esto es lamentable en un país que se llama democrático". "¿Por qué no respetáis a los corredores?", cuestionaba el comentarista muy crítico con que se haya cortado la vuelta ciclista. "Lo peor para mí es que haya algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante", soltaba el ex ciclista antes de que TVE cortara para irse a publicidad.
A la vuelta de la publicidad, Carlos de Andrés defendía que "hay una mayoría que lo ha intentado hacer de forma legal y normal haciendo oír su protesta sin poner en peligro la carrera pero hay una parte que ha venido a conseguir que la vuelta a España no pudiera terminar". "Esta imagen es intolerable, han roto vallas, las han lanzado", añadía el periodista deportivo.
Asimismo, Pedro Delgado se quejaba de que se haya prohibido que los aficionados pudieran disfrutar del final de La Vuelta. "Las manifestaciones demuestran lo que son para ellos manifestaciones pacíficas", incidía el comentarista de RTVE. "Para los manifestantes esto es un gran éxito y por lo tanto siento decirlo, yo realmente aquí no me quedan palabras de protesta y manifestarme pacíficamente que no tiene ni pies ni cabeza lo que está pasando. La violencia lleva a violencia y le están haciendo flaco favor a lo que están haciendo en Gaza", sentenciaba.
Finalmente, RTVE optaba por cortar la retransmisión deportiva de Carlos de Andrés y Pedro Delgado para conectar con un especial informativo encabezado por Marc Sala y Lourdes Maldonado, los presentadores del 'Telediario fin de semana'.
Lluvia de críticas a Pedro Delgado y Carlos de Andrés en TVE
Como era de esperar, estos comentarios de Carlos de Andrés y fundamentalmente de Pedro Delgado han provocado la indignación de la audiencia que no dudaba en pedir una vez más el despido del comentarista de La Vuelta.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram