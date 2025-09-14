Nuria Roca se sale del guion y se arranca con esta opinión ante el boicot a La Vuelta por las protestas propalestinas

Histórica cancelación de La Vuelta Ciclista a España en su última etapa en Madrid. La organización se ha visto obligada a suspender definitivamente la carrera por las numerosas protestas propalestinas en puntos clave del recorrido, entre ellos la línea de meta. 'La Roca', con Nuria Roca al frente, ha levantado la escaleta para abordar el asunto en La Sexta.

El magacín ha seguido la última hora de esas manifestaciones legítimas -en su mayoría pacíficas y algunas derivando puntualmente en cargas policiales y altercados- que han conseguido bloquear la carrera de los ciclistas con sentadas y barricadas improvisadas mediante el uso de vallas. El objetivo era lograr unas imágenes inéditas que dieran la vuelta al mundo y que la voz contra el genocidio de Israel en Gaza tuviera el mayor eco posible. Objetivo cumplido.

A pesar de que el despliegue policial no tenía precedentes, la situación ha desbordado a los agentes y, ante la dificultad para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento deportivo, la organización de La Vuelta ha tomado esa determinación insólita de concluir la etapa a 50 kilómetros de la meta.

Todo ello, como decimos, ha sido seguido minuto a minuto en 'La Roca', y Nuria Roca se ha mojado al respecto en directo. "No se si pensáis que realmente van a tener efecto estas protestas porque, si lo tiene, entiendo que están bien empleadas", ha valorado en primer lugar antes de poner el foco en el impacto internacional que alcanzarán las imágenes.

"Estas imágenes van a dar la vuelta al mundo, las verá Netanyahu, no sé si tomará alguna decisión. Ojalá pongamos algún tipo de solución al conflicto. Pero, después de esto, ¿qué va a pasar? Los que tienen que tomar decisiones son los políticos. Estaría muy bien que estas protestas se desplazaran a otro lugar", ha añadido a continuación, dejando de manifiesto su postura sobre lo ocurrido.