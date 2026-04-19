Nadie vio venir el palo de Juan del Val a Pedro Almodóvar tras lo que ha dicho sobre Joaquín Sabina

Juan del Val ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas. Este sábado, 18 de abril, en 'La Roca' han debatido sobre la entrevista que le hicieron a Pedro Almodóvar en el podcast de 'La Pija y la Quinqui', donde el cineasta confesó que no le gusta el término 'Chica Almodóvar'.

Así es como se empezó a denominar a las actrices que trabajaban con él. De hecho, uno de los temas más famosos de Joaquín Sabina va dedicado precisamente a ellas. Sin embargo, en el citado podcast el manchego ha reconocido que no le hizo ninguna gracia la canción, en la que, según él, "llamaba a Miguel Bosé maricón": "Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social, pero que a mí no me hizo ni puñetera gracia".

Estas declaraciones han sido abordadas en el programa vespertino de La Sexta. Juan del Val ha sido el más sincero al dar su opinión al respecto: "30 años después de la canción decir que no te hizo gracia… Dilo antes". Además, el escritor ha señalado que 'Chica Almodóvar' "no es un concepto que inventase Sabina", sino que "él hace una canción de un concepto que ya existía".

El dardazo de Juan del Val a Pedro Almodóvar: "Antes era un genio"

Por su parte, Nuria Roca ha recordado que "el concepto de 'Chica Almodóvar' es algo realmente admirado. Todo el mundo quiere ser chica o chico Almodóvar". "Es algo positivo, no es algo peyorativo", ha asegurado la presentadora. Su marido ha insistido en su crítica hacia el cineasta: "La interpretación, 30 años después de la canción, decir que está llamando a Miguel Bosé maricón, no".

Ante esto, Juan del Val no ha dudado en salir en defensa del artista, al que ha definido como "un genio", a la par que asestaba un palo al cineasta, del que ha dicho que "antes también lo era". Al ver las caras de incredulidad de sus compañeros, el colaborador ha justificado sus palabras: "Creo que Pedro Almodóvar es probablemente el director más importante español de la historia y creó algo que fue espectacular, de un nivel de creatividad fantástica".

"¿Qué le pasó?", se ha preguntado el ganador del Premio Planeta, que se ha respondido a sí mismo explicando que él cree que le pasó lo que "artísticamente le pasa a muchísima gente cuando se empieza a tomar demasiado en serio". "Creo que fue lo que le pasó a Pedro Almodóvar, al que yo admiraba enormemente", ha confesado Juan del Val. Además, deja claro que el director "tiene obras maestras, todas las primeras", pero las últimas películas que ha hecho le gustan "un poco menos".