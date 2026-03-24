Susanna Griso, obligada a corregir el desliz de Feijóo al preguntarle por Santiago Segura y Almodóvar

Alberto Núñez Feijóo ha regresado al plató de 'Espejo Público' este martes sin saber que se vería obligado a escoger entre dos de los estrenos más recientes y destacados de la cartelera de cine actual. El político ha protagonizado una sonada equivocación al escoger entre 'Torrente' o 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar que llegó a los cines la semana pasada, provocando que Susanna Griso le corrigiese.

"La última pregunta, que ya es una posdata, es sobre el cartel, en este caso no electoral", ha anunciado la conductora del magacín de Antena 3 antes de conectar con una becaria en la redacción, que preguntaba entonces al líder del Partido Popular por su estreno favorito de las últimas semanas. Por un lado, 'Torrente, Presidente', que ha arrasado en taquilla durante sus primeras semanas y la recién estrenada 'Amarga Navidad'.

Alberto Núñez Feijóo confunde a Pedro Almodóvar con Alejandro Amenábar en 'Espejo Público'

Lejos de dudar, el invitado de este martes ha salido del paso con decisión ante Susanna Griso y compañía. "Las de 'Torrente' las tendré que ver en casa. Mi hijo creo que se ha visto casi todas, la de 'Padre no hay más que uno' o algo así…", ha comenzado explicando Alberto Núñez Feijóo, asegurando que en su casa son fieles seguidores del universo cinematográfico de Santiago Segura, por lo que tendrá que unirse a descubrir estos títulos.

"Muchas veces llego y está viendo la película y el mando lo tiene él", ha confesado el político. "La última de 'Torrente' no la he visto, pero la veré, porque además es un éxito de taquilla y es una buena sátira a la política actual", ha añadido, elogiando al cineasta por su retrato del panorama político, el cual Segura ha asegurado que sirve para atizar tanto a la derecha como la izquierda, con una comentada parodia de Vox como principal hilo conductor del film.

Ha sido entonces cuando ha protagonizado un error que la presentadora ha sido incapaz de ignorar. "Y Amenábar creo que ha estrenado ahora", ha añadido Alberto Núñez Feijóo refiriéndose al apunte de la becaria sobre los dos títulos, confundiendo a Pedro Almodóvar con Alejandro Amenábar. "Almodóvar…", ha corregido Susanna Griso de forma apresurada fuera de cámara.

"¿Almodóvar ha dicho o Amenábar? Ah bueno, no, no la he visto", ha comentado entonces el invitado de 'Espejo Público' en un intento de restar importancia a su error. "¿La va a ver?", le ha preguntado entonces la conductora del espacio de Antena 3. "Si puedo sí", señalaba con decisión el líder del Partido Popular. "Su hijo no ve las de Almodóvar…", ha apuntado Griso. "No, mi hijo ve las de 'Torrente", terminaba destacando el gallego.