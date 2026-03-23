Susanna Griso, ofendida, carga las tintas contra Marc Giró tras su dardo con Évole: "Que se lo haga mirar"

Marc Giró calentó su próximo desembarco en el prime time de La Sexta con su primera entrevista a Jordi Évole en 'Lo de Évole'; en la que habló, entre otras cosas, del detonante de su marcha de RTVE para mudarse a Atresmedia. Una entrevista que suscitó gran interés con un 9,6% y 1.251.000 espectadores en su primera entrega y un 10,7% de cuota y 1.246.000 de seguidores en la segunda.

Y este lunes, en 'Espejo Público' se han repasado algunos de los momentos más destacados del programa, como la llamada de Pedro Sánchez en plena charla de Giró con Marc, o el momento en el que el nombre de Susanna Griso salió a relucir de forma, eso sí, indirecta.

"Ayer Marc Giró también habló de ti, precisamente así lo interpretamos nosotros. Por una parte, habló de las políticas y, por otra, también de las presentadoras y viceversa. Pero fíjate en la comparación", ha introducido Miquel Valls, copresentador del magacín de Antena 3, dando paso al fragmento en cuestión de la entrevista.

"Con Esperanza Aguirre me pasa lo mismo que con Isabel Díaz Ayuso, que me parece que hemos perdido a grandes presentadoras de televisión de magacín de mañana. Creo que serían más felices dedicándose al mundo del espectáculo y no al de la política", afirmó Marc Giró sin rodeos.

"Igual es que las presentadoras de los magacines de mañana podrían haber sido grandes políticas", apostilló Jordi Évole en referencia -aunque sin nombrarlas- a Susanna Griso o Ana Rosa Quintana. "Probablemente, pues mira, no te digo yo que no", suscribió Giró.

Palabras que no han sentado nada bien a Susanna Griso a juzgar por su réplica este lunes desde su puesto en 'Espejo Público': "Primero, yo no creo que este sea un programa de espectáculo, es un programa informativo. Si a Marc Giró le gusta Esperanza Aguirre más que una servidora, porque no quiero hablar de otras presentadoras, que se lo haga mirar".

"Creo que no es nuestra función. Yo no aspiro a ser política ni a dedicarme a la política; lo que hago es un análisis bastante más crítico del que puede hacer él con Begoña Gómez", ha añadido Griso a modo de dardo por el "peloteo" de Marc Giró a la mujer del presidente del Gobierno.

"Con cariño, Marc, que tú sabes que empezaste en este programa y fue tu primera experiencia televisiva... y feliz de habértela dado", ha culminado Susanna Griso con evidente retranca.