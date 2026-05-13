La Sexta cambia su programación y retira 'La Sexta Clave' para ofrecer hoy una entrevista a Florentino Pérez

La Sexta mueve ficha y cambia su programación prevista de este miércoles tras anunciar una entrevista exclusiva de Josep Pedrerol a Florentino Pérez a partir de las 21:00 horas después de la polémica rueda de prensa que concedió el Presidente del Real Madrid y que está en boca de todos.

De esta manera, La Sexta sustituye 'La Sexta Clave' con Joaquín Castellón por un especial de 'La Sexta Deportes' con la entrevista de Josep Pedrerol al presidente del Real Madrid tal y como ha anunciado Antonio García Ferreras al concluir 'Al rojo vivo'.

"Esta noche. Exclusiva en La Sexta, entrevista con Florentino Pérez después de esa polémica comparecencia con los medios de comunicación con Josep Pedrerol para hablar de todo", anunciaba Ferreras, quién además ha evitado hablar y analizar la polémica en su programa como si han hecho otros formatos como 'Mañaneros 360' en TVE, 'En boca de todos' en Cuatro o 'Espejo Público' en Antena 3.

🔴 Entrevista en EXCLUSIVA con Florentino Pérez



🗣️ Con @jpedrerol al frente, para hablar de todo



➡️ ESTA NOCHE, a las 21.00 h, en @laSextaTV pic.twitter.com/LKoNndRs2V — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 13, 2026

Antonio García Ferreras anuncia la entrevista de Florentino Pérez en La Sexta

No era hasta los minutos finales de 'Al rojo vivo' cuando 'Al rojo vivo' abordaba lo sucedido con el presidente del Real Madrid tras su cruzada contra algunos medios de comunicación como ABC o Juanma Castaño y sus comentarios machistas hacia Lola Hernández de Fox News o María José Fuenteálamo de ABC a quienes Florentino Pérez se refirió como "esa niña que tiene derecho a hablar también y no vosotros que sois muy feos" y "una periodista mujer que no se si sabe de fútbol o no" respectivamente.

"El personaje de estas últimas horas, la polémica y la controversia, Florentino Pérez", recalcaba Antonio García Ferreras dando paso a un resumen de la comparecencia de Florentino Pérez y antes de avanzar una "programación especial de La Sexta" con la entrevista exclusiva de Josep Pedrerol al presidente del Real Madrid. "Van a hablar de todo, de su enfado, de su cabreo, de la polémica por sus declaraciones y de también por qué está harto de que árbitros vinculados a Negreira siguen pitando", avisaba.

"¿Por qué ayer fue tan duro y por qué fue tan agresivo con determinados medios de comunicación y periodistas? ¿Por qué arremetió contra la Federación y la Liga? Esta noche es la exclusiva que todos querían. Florentino Pérez con Josep Pedrerol en La Sexta. Es verdad que mucha gente dice '¿y tú qué opinas de ello?' Yo me voy a mojar y a opinar y voy a decir lo que pienso pero será el sábado con José Yélamo en 'La Sexta Xplica'", terminaba diciendo Ferreras.