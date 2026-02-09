El Gran Wyoming, fiel a su estilo, dicta esta sentencia a Feijóo y Abascal en su radiografía de lo ocurrido en Aragón

'El Intermedio' ha arrancado su emisión este lunes haciéndose eco de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Aragón este fin de semana, que ha dejado un mapa político marcado por la mayoría del Partido Popular y Vox. Así, el Gran Wyoming no ha tardado en mofarse de las negociaciones de Alberto Núñez Feijóo con el partido de Santiago Abascal de cara a formar Gobierno, así como de los requisitos del partido de extrema derecha para brindar su apoyo.

"Aragón se ha inclinado aún más hacia la derecha. Sí queridos amigos, el problema es que Vox es como las orejas, parece que nunca dejan de crecer, y cuanto más lo hacen más feo es el panorama", comenzaba explicando el rostro de La Sexta al inicio de la emisión, advirtiendo sobre cómo la ultraderecha avanza a pasos agigantados en el panorama nacional . "Creedme, se de lo que hablo, tengo 70 años y unos lóbulos que podría cortar para hacerme una chupa de cuero", bromeaba.

Sin embargo, no ha sido hasta más tarde junto a Sandra Sabatés cuando se ha pronunciado en profundidad sobre los resultados electorales que ha dejado el 8F. "Aragón vive una resaca electoral propia de las fiestas del Pilar y nos toca apurar los últimos minutos de análisis. Bueno, o al menos los últimos minutos en los que me vais a ver con un carchirulo en la cabeza. Para las elecciones de Castilla y León me pondré una gorra de Caja Rural. Aquí comienza 'Maños, a por el escaño", anunciaba con sorna el Gran Wyoming.

"¿Cuántos tortazos electorales necesitas más Pedro Sánchez para entender el mensaje?", preguntaba Alberto Núñez Feijóo tras su "triunfo" electoral en Aragón, a lo que no ha tardado en contestar el conductor de 'El Intermedio' con un apunte. "Eso señala Feijóo, aunque claro, también podríamos preguntarle cuántas elecciones más necesita Feijóo para entender que Vox le está haciendo el mataleón", ha señalado entre risas el comunicador.

"Imagínese señor Feijóo, en cualquier momento podría quedarse sin aire. Aunque no sé si quiere eso, porque le tocaría a Tellado hacerle el boca a boca", insistía el Gran Wyoming, repasando entonces la advertencia que Feijóo ha lanzado a Vox antes de pactar para formar Gobierno de coalición. "Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros, lo que acordemos de forma razonable se", ha asegurado el líder del Partido Popular.

Con sorna, el conductor de 'El Intermedio' ha echado por tierra las "advertencias" del gallego a la ultraderecha. "Feijóo dice que no es lo mismo ser tercero que primero... Lo que se ha perdido Barrio Sésamo. Y lo que puede hacerse se hará y lo que no pueda hacerse no. Bueno, como base para un acuerdo es impecable, yo hubiera añadido: un vaso es un vaso y un plato es un plato", ha bromeado el comunicador.

"Aunque ¿para qué? Vox ya ha dejado claro que se va a quedar con la vajilla entera y hasta con la cubertería de plata", añadía entre risas el Gran Wyoming. Pero el presentador tampoco ha dudado en mofarse de la larga lista de condiciones que Santiago Abascal para unir su camino con el de los populares. "¿Todo eso? ¿No ha pedido nada más? ¿No ha mencionado al primogénito de Azcón?", ha señalado el presentador.

"Pues la primera conclusión está clara, si el Partido Popular quiere el apoyo de Vox tendrá que darle el oro y el moro. Ah no, perdón, que estoy hablando de Vox, con lo primero basta, a lo otro que le den", ha terminado bromeando el conductor de 'El Intermedio', mofándose de las exigencias en materia de migración en Aragón.