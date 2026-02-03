El Gran Wyoming utiliza 'El Intermedio' para burlarse de Iker Jiménez y su programa: "La verdad no nos interesa"

El Gran Wyoming ha dejado a un lado sus habituales dardos políticos este lunes en 'El Intermedio' para disparar contra un nuevo objetivo: Iker Jiménez y 'Cuarto Milenio'. El presentador, acompañado de Sandra Sabatés y Dani Mateo, ha transformado su plató de La Sexta en el escenario de 'Cuarta Milonga', la parodia con la que ha arremetido contra el espacio de Cuatro, mofándose de lleno de sus temas y su presentador.

"Buenas noches amigos de las milongas, ya saben que en este programa siempre hemos cuestionado la verdad oficial, aunque también desconfiamos de la no oficial. Bueno, que la verdad en general no nos interesa mucho", ha adelantado el conductor de 'El Intermedio', en este caso, metido en el papel de la caricatura del rostro de Cuatro, a los mandos de 'Cuarta Milonga'.

El Gran Wyoming dispara contra Iker Jiménez con su mofa de 'Cuarto Milenio': "Al Gobierno no le interesa que se sepa lo que hay detrás de estos temas"

"Pero no por eso dejamos de investigar fake news, chemtrails, hacker rusos... ¿Qué relación hay entre el área 51 y la nariz de Lucas de Andy y Lucas?", señalaba entre risas el Gran Wyoming, haciendo burla de las investigaciones que Iker Jiménez suele liderar junto a su equipo en buscar de destapar verdades silenciadas u ocultas.

🔴 @sandrasabates11, @DaniMateoAgain y Wyoming presentan 'Cuarta Milonga', un espacio en el que cuestionamos la verdad oficial y la no oficial y cualquier otra verdad. #elintermedio pic.twitter.com/JpaWUGzZpp — El Intermedio (@El_Intermedio) February 2, 2026

Así, el comunicador continuaba con su elaborada parodia, haciendo una radiografía cómica de 'Cuarto Milenio'. "En fin, al Gobierno no le interesa que se sepa lo que hay detrás de estos temas, pero aquí en 'Cuarta Milonga' no tenemos miedo. Lo que sí tenemos son expertos como Sandra Sabatés, prestigiosa y escéptica periodista, voy a empezar contigo", proponía el presentador antes de ser interrumpido por Dani Mateo.

"Sí bueno pero yo tengo unos amigos cenando en casa y he venido a hablar de mi libro y no se me está...", le espetaba el colaborador con gesto serio mientras el público estallaba en carcajadas ante la caricatura de 'El Intermedio' del espacio de Cuatro. Sin embargo, el Gran Wyoming retomaba su pregunta a la periodista. "Sandra ¿sigues pensando que JFK fue asesinado?", le preguntaba con gesto serio. "Sí", respondía sin pensar la colaboradora entonces.

"Bien, como experta no tienes valor. Pues tú verás, pero la semana que viene lo entrevistamos", lamentaba entre risas el presentador. "También está con nosotros el profesor Dani Mateo, licenciado en ufología y autor de la magnífica tesis 'La implantación del microchip feminista como mecanismo de control de Leticia Dolera", anunciaba el rostro de La Sexta con sorna.

"Buenas noches o buenos días, porque ya saben que estoy convencido de que Bellingham está tapando el sol para poder salir de fiesta más horas, es una teoría que estoy trabajando ahora", explicaba Dani Mateo prolongando la parodia antes de que el Gran Wyoming la zanjase con la cuestión menos esperada. "Pero vamos ya con la pregunta que todos se están haciendo... ¿Si las vacunas son tan buenas, ¿por qué no tiene una A en Nutri-Score?", preguntaba el conductor de 'El Intermedio' entre risas del público para finalizar la parodia.

La parodia llega en un momento clave, poco después de que el Gran Wyoming e Iker Jiménez se hayan convertido en rivales directos tras el salto de 'Horizonte' al access prime time de Cuatro. Una estrategia por parte de Mediaset supuestamente para celebrar el mejor año histórico del programa pero que más bien responde a la necesidad de Telecinco de mudar 'First Dates' a su parrilla para tratar de frenar la fuga de espectadores que llevan viviendo durante los últimos meses.