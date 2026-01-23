La parodia de 'El Intermedio' del Gran Wyoming con Lamine Yamal y Abascal que pone X patas arriba

Joaquín Reyes ha regresado este jueves a 'El Intermedio' para protagonizar el primer 'Zanguangos' del año, que ha tenido como gran protagonista a Lamine Yamal. El humorista, más allá de parodiar al joven futbolista, ha utilizado a la estrella del FC Barcelona para firmar una dura crítica contra Santiago Abascal y la política migratoria de Vox.

El imperdible sketch que se ha vuelto viral en las últimas horas y ha conseguido más de 100.000 visualizaciones en la últimas horas en la publicación de X de la cuenta oficial de 'El Intermedio'. El programa del Gran Wyoming logró además un gran resultado de audiencia, con un 7,2% de cuota y 938.000 espectadores, imponiéndose así a la gala de 'GH DÚO' en la franja del access prime time (6,7%).

"Me habéis pillado hablando con mi padre en plena negociación de mi próxima fiesta. Porque como una vez me dijo Guti, una fiesta sin pibitas es como un futbolista sin mechitas", comienza señalando el humorista, caracterizado del futbolista mientras habla por teléfono en mitad de sus entrenamientos. Así, la parodia comienza atajando algunas de las polémicas más sonadas del joven por sus multitudinarias fiestas.

Joaquín Reyes utiliza a Lamine Yamal para lanzar un afilado dardo a Abascal desde 'El Intermedio'

Pero la caricatura no tarda en alejarse de su personaje principal para incluir un dardo que salpica a la política nacional. "Soy Lamine Yamal, astro del FC Barcelona, héroe nacional y el único moro que Santiago Abascal no quiere deportar... De momento, porque es tontísimo", anuncia Joaquín Reyes metido en el personaje, azotando al líder de ultraderecha por sus ideales xenófobos y propuestas que pasan por expulsar a todos los inmigrantes del país.

🔴 Hoy, en 'Zanguangos', Joaquín Reyes se convierte en Lamine Yamal. #elintermedio pic.twitter.com/kt3mFDXr4g — El Intermedio (@El_Intermedio) January 22, 2026

Más tarde, la escena avanza a lo que parece una fiesta del futbolista, donde continúa repasando algunos de los logros más destacados del joven de 18 años. "Soy el jugador más joven en debutar con el Barça y en la selección española, el goleador más joven de la historia de la Eurocopa y también el jugador más joven en cobrar 40 millones de euros. Y mi sueldo incluye también un Bono Parque para el Parque de atracciones, el Zoo y el reservado de Luz de gas", añade con sorna.

"Pero la gente se olvida de lo más importante, y es que soy un adolescente. Con mis miedos, mis inseguridades, mis granos, mis juegos de mesa... ¡Mira! Ya ha venido el Lamborghini, es el que me lleva al ortodentista, me voy aponer unos braquets con diamantes, que se me está separando el paleto", bromea Joaquín Reyes para cerrar la breve presentación de la parodia que más tarde indaga en el día a día del joven, con alguna que otra incendiaria reflexión.

"Trabajo, disciplina y… Leo Messi me traspasó sus poderes", reconoce en una parte de la "entrevista" el doble de Lamine Yamal. "Me metió en un barreño y me dijo: 'Algún día tendrás mi talento para jugar al fútbol y para vestir regular", asegura la caricatura del futbolista , llegando a opinar también sobre las críticas a su padre. "Muchos dicen que es una mala influencia, pero es muy severo: con 13 años me pilló un váper y se puso como loco de contento, se le había acabado el suyo", llega a reconocer.