'GH DÚO' no levanta cabeza en Telecinco con cifras de audiencia insoportables en access, a 10 puntos de 'El Hormiguero'

'GH DÚO 4' no despega en Telecinco. La tercera gala apenas incrementó los datos de la semana anterior a pesar del poderoso contenido del que disponían y, sobre todo, de la primera expulsión, que se dirimió entre tres pesos pesados de la edición: Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts. Finalmente, este último fue el eliminado.

Así, la emisión, con Jorge Javier Vázquez al frente, obtuvo un 12,8% de cuota de pantalla y 799.000 espectadores de media en su tramo principal. Creció dos décimas y diez mil seguidores con respecto a la gala 2 del anterior jueves (12,6% y 789.000).

🗣️ #GHDúoGala3 @ghoficial en @telecincoes obtuvo 2.192.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 El programa registró 799.000 espectadores de media y un 12,8% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/21NDmp3ced — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 23, 2026

Un resultado insuficiente para Telecinco y el formato que, aun así, le valió para liderar esa franja de 23:12 a 02:00 horas frente al 9,5% y el 14,1% del doble episodio final de 'La Encrucijada' en Antena 3 y al 9,4% y 7,4% del cine de La 1 de TVE. No obstante, sin fragmentación, el promedio del programa no llegó al doble dígito, quedándose en un 9,7% y 819.000 telespectadores.

Nuevamente, esto se debió al insostenible resultado cosechado en el bloque de access prime time, que lastró considerablemente el cómputo global de la emisión. De 21:45 a 23:11 horas la gala de 'GH DÚO' anotó un gélido 6,7% de share y congregó a 859.000 televidentes.

Fue última opción del público. Destaca su significativa inferioridad respecto a 'El Hormiguero', su principal rival, que le aventajó en nada más y nada menos que en diez puntos (16,8%) con su entrega más vista del mes (2.158.000). También se quedó bastante lejos de 'La Revuelta' de Broncano (11,4% y 1,4 millones).

La visita del Xokas a @El_Hormiguero es LÍDER ABSOLUTO en Antena 3



🐜 Firma su programa + visto del mes con un 16.8% de share y una media de 2.158.000 espectadores



🐜 Más de 4.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2xH5Qa0XOI — Dos30' (@Dos30TV) January 23, 2026

Por delante del express de 'GH DÚO' se situaron igualmente las cadenas secundarias. 'First Dates' firmó un 9,3% y 1,2 millones de fieles en Cuatro, siendo récord de temporada y el mejor registro en un año; y 'El Intermedio' del Gran Wyoming alcanzó un gran 7,2% y 932.000 espectadores en La Sexta.