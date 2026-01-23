Audiencias

'GH DÚO' no levanta cabeza en Telecinco con cifras de audiencia insoportables en access, a 10 puntos de 'El Hormiguero'

por Pedro Jiménez

La tercera gala de 'GH DÚO 4' promedia un 9,7% de cuota de pantalla sin fragmentación, lastrada por el demoledor resultado en access (6,7%); franja en la que el reality fue última opción por detrás de Antena 3, La 1, Cuatro y La Sexta

Duelo de expulsión en 'GH DÚO' entre Belén Rodríguez y John Guts
'GH DÚO 4' no despega en Telecinco. La tercera gala apenas incrementó los datos de la semana anterior a pesar del poderoso contenido del que disponían y, sobre todo, de la primera expulsión, que se dirimió entre tres pesos pesados de la edición: Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts. Finalmente, este último fue el eliminado.

Así, la emisión, con Jorge Javier Vázquez al frente, obtuvo un 12,8% de cuota de pantalla y 799.000 espectadores de media en su tramo principal. Creció dos décimas y diez mil seguidores con respecto a la gala 2 del anterior jueves (12,6% y 789.000).

Un resultado insuficiente para Telecinco y el formato que, aun así, le valió para liderar esa franja de 23:12 a 02:00 horas frente al 9,5% y el 14,1% del doble episodio final de 'La Encrucijada' en Antena 3 y al 9,4% y 7,4% del cine de La 1 de TVE. No obstante, sin fragmentación, el promedio del programa no llegó al doble dígito, quedándose en un 9,7% y 819.000 telespectadores

Nuevamente, esto se debió al insostenible resultado cosechado en el bloque de access prime time, que lastró considerablemente el cómputo global de la emisión. De 21:45 a 23:11 horas la gala de 'GH DÚO' anotó un gélido 6,7% de share y congregó a 859.000 televidentes. 

Fue última opción del público. Destaca su significativa inferioridad respecto a 'El Hormiguero', su principal rival, que le aventajó en nada más y nada menos que en diez puntos (16,8%) con su entrega más vista del mes (2.158.000). También se quedó bastante lejos de 'La Revuelta' de Broncano (11,4% y 1,4 millones).

Por delante del express de 'GH DÚO' se situaron igualmente las cadenas secundarias. 'First Dates' firmó un 9,3% y 1,2 millones de fieles en Cuatro, siendo récord de temporada y el mejor registro en un año; y 'El Intermedio' del Gran Wyoming alcanzó un gran 7,2% y 932.000 espectadores en La Sexta.

