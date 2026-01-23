'GH DÚO 4' expulsa a John Guts, el gran villano de la edición, en un reñido duelo con Belén Rodríguez

'GH DÚO 4' ha celebrado su primera expulsión y el concursante elegido por la audiencia ha sido John Guts. El mexicano, que ha debutado en la televisión española de la mano de este formato, fue uno de los nominados la semana pasada junto a Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Carlos Lozano.

El martes, durante la gala 'Especial salvación', los dos participantes con menor porcentaje de voto en la app de Mediaset Infinity se salvaron de la expulsión. Los agraciados fueron Carlos Lozano y Carmen Borrego. En este último caso, el resultado fue sorprendente cuanto menos.

En consecuencia, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts, tres jugadores clave de 'GH DÚO 4', se jugaban la eliminatoria este jueves en una gala que ha mantenido la tensión hasta el último momento, con unos datos igualadísimos durante toda la noche.

Previamente, Jorge Javier Vázquez ha anunciado la salvación de Cristina Piaget al poseer el porcentaje inferior entre los tres (26,5%). Por tanto, el proceso ha quedado en un apasionante duelo a cara de perro entre Belén y John, grandes archienemigos.

¡La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... Cristina! #GHDúoGala3 pic.twitter.com/nJ2yXm255P — Gran Hermano (@ghoficial) January 22, 2026

Finalmente, después de una avalancha de votos en palabras del presentador y de una cuenta atrás de diez minutos que ha culminado en sorpasso, las votaciones se han cerrado, comunicándose a continuación el veredicto final de los espectadores: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… John".

La salida del mexicano se produce con el 50,9% de los votos frente al 49,1% que ha acumulado Belén. Así, la casa de Tres Cantos pierde al gran villano de la edición, un elemento desestabilizador y un estratega nato que había puesto a medio plantel de concursantes patas arriba.