Encuesta: ¿Quién quieres que sea expulsado de 'GH DÚO': Belén Rodríguez, John Guts o Cristina Piaget?

Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts se convirtieron en los primeros nominados de 'GH DÚO 4' en la gala del pasado jueves tras el reparto de puntos de todos los concursantes.

Desde entonces, las votaciones, que son totalmente gratuitas, están abiertas en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones fueron en dúo o trío, la expulsión es de carácter individual.

Este martes, a 48 horas de la primera eliminación de 'GH DÚO 4', el programa ha llevado a cabo dos salvaciones, la de los candidatos con menor porcentaje de votos. Los liberados han sido Carlos Lozano y, sorprendentemente, Carmen Borrego.

Así, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts son los participantes que se juegan su permanencia el próximo jueves 22 de enero. ¿Quién quieres que sea el primer eliminado de la edición? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!