Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea expulsado de 'GH DÚO': Belén Rodríguez, John Guts o Cristina Piaget?

por El Televisero

Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts son los participantes que se juegan su permanencia en 'GH DÚO 4' tras la salvación de Carlos Lozano y Cristina Piaget

Nominados de 'GH DÚO 4'
Nominados de 'GH DÚO 4' | Montaje El Televisero

Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts se convirtieron en los primeros nominados de 'GH DÚO 4' en la gala del pasado jueves tras el reparto de puntos de todos los concursantes.

Desde entonces, las votaciones, que son totalmente gratuitas, están abiertas en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones fueron en dúo o trío, la expulsión es de carácter individual.

Este martes, a 48 horas de la primera eliminación de 'GH DÚO 4', el programa ha llevado a cabo dos salvaciones, la de los candidatos con menor porcentaje de votos. Los liberados han sido Carlos Lozano y, sorprendentemente, Carmen Borrego.

Así, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y John Guts son los participantes que se juegan su permanencia el próximo jueves 22 de enero. ¿Quién quieres que sea el primer eliminado de la edición? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Antonio Canales abandona 'GH DÚO 4'

La organización de 'GH DÚO' anuncia el abandono de Antonio Canales e indica una "causa de fuerza mayor" como razón

El Televisero
Ion Aramendi despide 'GH DÚO'

Telecinco suspende la gala de 'GH DÚO' por un especial informativo sobre la tragedia ferroviaria en Córdoba

Pedro Jiménez

Últimas noticias