El atronador análisis del Gran Wyoming por el detalle que se captó con León XIV en el Congreso que irritará a muchos

El Papa León XIV hizo historia este lunes al pronunciar un sentido discurso en el Congreso de los Diputados durante su primera visita a España. Un momento que fue analizado en 'El Intermedio' por El Gran Wyoming, quien ironizó al ver la ovación que le dedicaron los políticos tras sus palabras.

Después de visitar el Congreso y de ofrecer una misa en la catedral de La Almudena, León XIV se dirigió al Estadio Santiago Bernabéu, donde asistió a un multitudinario acto ante unas 70.000 personas. "¿El Papa en el Bernabéu? Si que va fuerte Florentino con lo fichajes", bromeó El Gran Wyoming, antes de analizar algunos momentos del pontífice en el Congreso.

"Es un discurso histórico, ya que es la primera vez que un papa habla en la Cámara Baja", recordó Sandra Sabatés. "¿A que mola vivir en un Estado aconfesional?", ironizó el presentador, quien añadió: "En cualquier caso se ha hablado mucho dos siete minutos de ovación al papa y no entiendo por qué, porque a Los Javis les aplaudieron durante 20 minutos en Cannes cuando presentaron su última película".

Tal y como informó Sandra Sabatés, "en su discurso, León XIV reivindicó la paz, la memoria histórica, el derecho internacional y ha alertado de los peligros de la polarización, pidiendo respeto por los que piensan diferente". "Madre, pues nada, tironcito de orejas de León XIV a sus señorías", aseguró El Gran Wyoming, que cree que "a este paso les va a tener que lavar la boca con jabón".

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con la visita del papa a Madrid, donde está desde el pasado sábado, antes de proseguir su minigira por España. #elintermedio pic.twitter.com/xjc2XbeCy4 — El Intermedio (@El_Intermedio) June 8, 2026

El Gran Wyoming, sobre el discurso de León XIV: "Habrá escocido a los de la prioridad nacional"

Aunque el pontífice dio un tirón de orejas al PP y Vox por su discurso sobre la inmigración, también recuperó la línea más tradición de la Iglesia, cargando contra derechos ya consolidados en España como son el aborto y la eutanasia. "Hombre, menos mal, porque por muy pogre que sea en algunos aspectos, sigue siendo la cabeza visible de la Iglesia", comentó el comunicador, quien considera que "pedir que un papa defiende el derecho al aborto es como pedir que comulgue con el kombucha".

El papa también se refirió a los inmigrantes, a los que pidió no discriminar. Unas palabras que, en opinión de El Gran Wyoming, "habrán escocido a los de la 'prioridad nacional'". "Hoy en el Congreso se han dado cita todos los diputados y senadores, así como los expresidentes Rajoy y Aznar que apenas ha estado unos minutos en el acto. Solo han faltado representantes del BNG y de Podemos, así como los expresidentes Felipe González y Zapatero", ha concluido Sabatés.

Durante su monólogo inicial, El Gran Wyoming también se refirió a la primera visita del Papa León XIV a nuestro país. El presentador empezó reconociendo que el pontífice le "da pena", ya que "lleva tres días en España y no para un minuto. Que tiene 70 tacos, que a esa edad el máximo esfuerzo que hacen otros es levantarse para repetir en el bufé del hotel del Imserso", bromeó.

"Aunque yo estoy siguiendo con interés la visita del papa, ahora si pudiese elegir, a mí en realidad me hubiera gustado más que nos hubiera visitado otro, por ejemplo Silvestre II, un papa del siglo XI que al parecer era un tipo listísimo, sabía de filosofía, de matemáticas, de música…", explica el presentador de 'El Intermedio', quien añade que "lo que más sorprende de Silvestre II es que tenía una cabeza de metal parlante a la que consultaba cosas".

El Gran Wyoming agradece al Papa sus palabras sobre la guerra y la inmigración

"Pero ojo, porque León XIV no se queda atrás. Por el momento el papa actual ha conseguido copar toda la actualidad. Los informativos no hablan de otra cosa, nos cuentan qué come, dónde duerme, qué visita…", ironiza el comunicador. Y prosigue: "Otro milagro de León XIV: aunque seamos un país aconfesional ha conseguido entrar con honores en el Congreso para dar un discurso. Nos dicen que ha ido en calidad de jefe de Estado, pero teniendo en cuenta el tamaño del Vaticano, no entiendo cómo ha entrado por la puerta principal con todo el boato".

"Pero sin duda lo más increíble que ha logrado León XIV es que el sector progresista de este país se vuelque con él. 'El Intermedio' es un programa orgullosamente laico pero es difícil no simpatizar con alguien que dice cosas tan sensatas como que la guerra está mal, que hay que acoger a los migrantes, o que no se pueden matar niños en Gaza", prosigue el presentador.

"Frente a un mundo que se escora hacia posturas reaccionarias con partidos que pactan hablando de prioridad nacional y que se arrodillan ante los señores de la guerra, es de agradecer que haya un líder con influencia mundial que abogue por un discurso en favor de los derechos humanos, aunque luego se descuelgue en el Congreso contra leyes y derechos como el aborto o la muerte digna. Pero, ¿qué queréis, un papa siempre será un papa?", sentencia El Gran Wyoming.