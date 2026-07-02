Así se ha despedido el Gran Wyoming en 'El Intermedio' tras una "temporada durísima" en La Sexta, con un dardo a los jueces

El Gran Wyoming ha arrancado este jueves la última emisión de la temporada de 'El Intermedio' transformando por completo el plató de un campamento de verano. Con atuendo de boy scout y cantimplora y linterna en mano, el presentador se ha despedido de sus espectadores de La Sexta hasta principios de septiembre, cuando de comienzo el nuevo curso televisivo.

"Seguramente al verme así, como los scout, muchos habréis pensado '¿dónde vas con esa pinta?", ha comenzado señalando entre risas el rostro de La Sexta antes de poner en contexto a la audiencia sobre el look escogido para su última cita del curso. "Este atuendo tiene un motivo, y es que hoy terminamos una temporada durísima, cargada de actualidad política y judicial", ha señalado.

El Gran Wyoming despide 'El Intermedio' hasta septiembre con El Campamento WYO

"Algunos miembros de este equipo se han leído tantos autos, sumarios y sentencias que podrían sacarse una oposición a juez", insistía el Gran Wyoming, que ha presentado al resto de colaboradores también vestidos con sus atuendos de campamento. "Aunque también es verdad que viendo el nivelito de algunos magistrados podría sacarse la plaza incluso un hámster con acceso a Google", ha añadido con sorna.

🔴 Wyoming nos da la bienvenida al Campamento Wyo, un lugar en el que evadirse de la realidad y divertirse. #elintermedio pic.twitter.com/8ZUcHp1dFL — El Intermedio (@El_Intermedio) July 2, 2026

"Después de un año tan complicado hemos decidido que necesitamos aire fresco y naturaleza. Así que en nuestro último programa de esta temporada les doy la bienvenida al 'Campamento WYO', un lugar en el que huir de la asfixiante realidad, aprender y divertirse", ha concluido el conductor de 'El Intermedio' antes de repasar los asuntos más destacados de la jornada como cada día.

Y justo al final de la emisión, con Cristina Gallego frente a una hoguera tocanco el ukelele, el elenco al completo de 'El Intermedio' con el Gran Wyoming incluido se animaron a despedir la temporada con su particular versión de 'Mucho mejor' de Los Rodríguez, con dardos típicos del espacio como "Sin Vox ni Vito Quiles, me voy de los madriles" o "Mi corazón está siempre esperando una nueva citación, por hacer chistes malos abogados cristianos nos quieren enviar a prisión".

"El Campamento WYO cierra sus puertas... Esta noche terminamos nuestra temporada, me voy con una pena de cojones... Así que es el momento perfecto para recordar cómo pusimos el broche final de otros cursos... ¡Gracias por estar ahí, hasta septiembre!", ha terminado señalando el presentador antes de dar paso a 'Qué noche la de aquel día', rescatando momentos de anteriores temporadas.