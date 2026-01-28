Rosa Villacastín explica por qué le sorprende lo que está haciendo el Gran Wyoming y su equipo en 'El Intermedio'

Que Rosa Villacastín comparte sin filtro sus más sinceras radiografías sobre la actualidad y la oferta televisiva a través de sus redes sociales no es un secreto. Desde su jubilación en mayo de 2024, la periodista compagina distintas apariciones esporádicas en espacios de TVE y otras cadenas, pero dónde más presente está para compartir sus juicios personales es en su perfil de X.

Recientemente, la comunicadora ha intervenido recientemente en 'Mañaneros 360' para diseccionar la actualidad política junto a Javier Ruiz, así como en el último especial de 'De Viernes' sobre Julio Iglesias, donde protagonizó un sonado enfrentamiento con Ana Obregón. Sin embargo, para lo último que ha tomado la periodista sus redes sociales es para ofrecer una nueva recomendación televisiva.

Rosa Villacastín toma sus redes para aplaudir la labor del Gran Wyoming y el equipo de 'El Intermedio'

Rosa Villacastín se dirigía a sus más de 112.000 seguidores en X este martes para dejar clara su opinión sobre uno de los espacios más longevos de La Sexta. "No os perdáis 'El Intermedio', es de lo mejor de la televisión", ha comenzado advirtiendo la periodista, aplaudiendo la labor del equipo y su manera única de abordar la actualidad desde la sátira y el humor.

No os perdáis @El_Intermedio, es de lo mejor de la televisión. Tiene unos guionistas geniales, el gran @wayoming, @sandrasabates11 , @DaniMateoAgain , y un plantel de colaboradores, cada uno en su estilo, que no dejan de sorprenderme por su profesionalidad. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) January 27, 2026

"Tiene unos guionistas geniales, el Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo y un plantel de colaboradores, cada uno en su estilo, que no dejan de sorprenderme por su profesionalidad", ha sentenciado la comunicadora sobre el espacio que cumplirá 20 años en antena el próximo 30 de marzo. Sin embargo, no es la primera vez que la antigua colaboradora de TVE ha confesado su admiración por el presentador de La Sexta y su programa.

"Felicidades al Gran Wyoming por su coherencia siempre, a Intxaurrondo por su gran profesionalidad, y a los presentadores del Intermedio y 'La Hora de la 1' de TVE, por su carisma", escribió Rosa Villacastín en noviembre de 2024 reaccionando a los galardones otorgados a ambos presentadores: el Premio Lola González Ruiz y el Premio Ramón Rubial respectivamente. Más recientemente, la periodista también aplaudió al presentador en su perfil. "¡Qué grande es Wyoming!", escribió en noviembre de 2025.