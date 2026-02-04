El Gran Wyoming oye el lapsus garrafal de Feijóo y le deja en ridículo con un dardo que resuena en 'El Intermedio'

'El Intermedio' ha arrancado este miércoles centrado en las últimas respuestas de Alberto Núñez Feijóo a los asuntos de actualidad. Sin embargo, más allá de centrarse en el análisis del líder del Partido Popular sobre el conflicto entre Elon Musk y Pedro Sánchez, el Gran Wyoming ha puesto el foco sobre el sonado error del gallego durante un acto en Huesca al pronunciar el nombre de una empresa.

"No estoy centrado en mediar debates sobre marte, a mí solo me preocupa Binéfar, Huesca y Teruel", ha explicado el líder de la oposición este miércoles durante su visita a la empresa cárcnica Fibrin en el municipio de Binéfar en Huesca, evitando pronunciarse sobre los ataques del dueño de X al presidente del Gobierno en la red social que controla. Tras repasar este momento en 'El Intermedio', el presentador disparaba contra el mandatario.

"Ya lo habéis oído, solo se preocupa de Binéfar, Huesca. Y cómo Elon Musk no ha ido a esa carnicería a comprar pues él no opina de eso. Da igual que Musk controle gran parte de los sistemas de satélites de Europa, que sea un fiel aliado de Trump, que haya interferido en elecciones como en Alemania, haciendo campaña por cierto por la extrema derecha", ha bromeado el Gran Wyoming junto a Sandra Sabatés antes de recuperar el garrafal error de Feijóo durante esa visita.

"Pero tampoco le podemos exigir a Feijóo que opine sobre el dueño de X. Hoy precisamente durante su visita a la empresa Fribin, que tiene un nombre... Pues así, bien normalito, le ha pasado esto", ha comentado el presentador de La Sexta antes de visionar el clip en el que Alberto Núñez Feijóo se equivocaba hasta en cinco ocasiones al decir el nombre de la empresa. "Brifín es todo un símbolo de todo lo que se puede hacer en el ámbito rural, un símbolo de la competitividad", aseguró el líder del PP.

"Qué cabrones es que se lo han escrito detrás...", señalaba con sorna el Gran Wyoming entre risas del público. "A ver ya me estoy imaginando a los trabajadores de Fibrin diciendo, oye qué buena pinta tiene esa empresa, a ver si habla alguna vez de la nuestra", añadía el conductor de 'El Intermedio' entre risas, mofándose del compañero de partido de Ayuso.

"Mírenlo por el lado bueno, así nadie se acordará más de este otro momento", señalaba entonces el comunicador antes de recuperar otro clip de Alberto Nuñez Feijóo equivocándose durante una comparecencia al decir 'Anatomía de un farsante' únicamente llegando a balbucear 'Anatopoc'. "¡Mierda! Se lo acabamos de recordar a todo el mundo. En fin, a veces entramos en contradicciones. Bueno mire, la próxima vez que haga campaña en Aragón, deje hablar a Azcón", señalaba con sorna el presentador.