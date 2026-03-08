Nuria Roca da la cara en 'La Roca' y frena esta especulación que propagan sobre ella: "Me sienta fatal"

"El tema del bótox igual se nos está yendo un poquito de las manos". Así ha introducido Nuria Roca uno de los temas que han abordado en la mesa de debate de 'La Roca' este sábado 7 de marzo, antes de dar paso a su compañero Nacho García para que diera una surrealista noticia.

"Descalifican a 20 camellos de un concurso de belleza por tener bótox y operaciones estéticas", publicaba la revista argentina 'Clarín'. El colaborador del programa de La Sexta ampliaba la noticia, ante la estupefacción de sus compañeros: "En el festival de belleza de camellos que se celebra en 2026 en Omán, 20 camellos fueron descalificados por utilizar toxina botulínica y otros retoques estéticos".

Al parecer, según publica Forbes, "se usaron inyecciones de ácido hialurónico para rellenar labios, rellenos dérmicos y silicona para el perfil nasal, bótox para suavizar el rostro del camello, silicona para inflar la joroba y hormonas para esculpir y definir muscularmente". Una información que parecía sacada de una película y que dejó sin palabras tanto a Nuria Roca como al resto de sus compañeros.

Nuria Roca sobre la gente que asegura que se inyecta bótox: "Me sienta fatal"

A raíz de esto, la presentadora tomó la palabra para lanzar una propuesta a los programas de televisión: "Poner un arco detector de bótox y el que pase por ahí y lleve bótox puesto fuera". "Se acaba el 90% de los programas", bromeó Juan del Val. Algo que a su mujer no le hizo demasiada gracia, pues dejó claro que ella no se inyecta bótox: "Oye no, no todo el mundo lleva bótox. Yo no llevo bótox". Acto seguido, preguntaba a sus compañeros si alguno de ellos llevaba: "Confesad".

"Si la mayoría de días se me olvida echarme la crema por las mañanas, ¡voy a llevar bótox!", bromeaba Nacho García. Tras esto, Nuria Roca hacía un alegato a favor de las arrugas: "Sí, tenemos arrugas. Otra cosa es que tengamos una iluminación fantástica, unos maquilladores estupendos…". "A ti mucha gente te dice por redes que tienes bótox, y eso te sienta fatal", le dijo Juan del Val, algo que ratificó la presentadora.

"Yo me hago todos los tratamientos del mundo, eso lo tengo que decir. Me cuido desde hace muchísimos años y quiero que se note que me cuido, pero yo no me pongo bótox", dejó claro Nuria Roca. "Yo no tengo bótox, sí que es verdad que tengo amigos que son camellos, pero bótox no tengo", sentenció Nacho García, provocando las carcajadas de todos los presentes.