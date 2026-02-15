Nuria Roca teme atragantarse ante lo que va a escuchar a Ayuso y después le suelta este inesperado palo

Nuria Roca ha comenzado este domingo 'La Roca' poniendo de vuelta y media a Isabel Díaz Ayuso tras su última decisión de otorgarle la medalla de la Comunidad de Madrid a EEUU en un momento muy convulso por la gestión de Donald Trump.

"Vamos a arrancar la sobremesa que tenemos hoy mucha plancha, no sé si nos vamos a atragantar hoy con el postre pero vamos a empezar con el hermanamiento entre Ayuso y EEUU o lo que es lo mismo el hermanamiento entre la Comunidad de Madrid y EEUU o entre Ayuso y Donald Trump", empezaba diciendo la presentadora.

Tras ello, 'La Roca' recogía las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso anunciando el por qué le concederá una medalla a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre" y por el 250 aniversario de la independencia de EEUU. "A mí como país me parece muy bien lo que pasa es que no es el momento más adecuado", soltaba Nuria Roca.

Así, la presentadora de La Sexta se suma a otras voces críticas como Vicente Vallés y Pablo Motos que también han mostrado su repulsa a esta decisión de Isabel Díaz Ayuso mostrándose por primera vez muy feroces contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es que el momento actual es muy delicado para ser abanderado o hermano de Trump", insistía Nuria Roca. "A Ayuso le gusta mucho jugar con las medallas. Juega con la internacional, con la normas y con sus actos", recordaba Sara Ramos rememorando como dicha medalla se la ha dado a Juan Guaidó, opositor venezolano o a Javier Milei en plena crisis diplomática con Argentina.

"¿Y las medallas internacionales de la Comunidad de Madrid tienen que tener siempre un componente o sesgo político? Porque se las podría dar a alguien que investiga la vacuna contra...", se preguntaba Nuria Roca. "Es que la Comunidad de Madrid representa a todos los madrileños y quizás a lo mejor debería dar la medalla a algo que no tenga una identificación política", sentenciaba Roca.