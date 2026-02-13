Nadie vio venir tal hachazo de Pablo Motos a Ayuso por lo que no está viendo con su última polémica

Para sorpresa de los espectadores de 'El Hormiguero', Isabel Díaz Ayuso se convirtió este jueves en uno de los principales objetivos de la mesa de actualidad capitaneada por Pablo Motos. El presentador y sus colaboradores no dudaron en comentar el último gesto de la presidenta madrileña con Donald Trump al anunciar que entregará la medalla internacional a Estados Unidos por ser "el principal faro del mundo libre". Y la líder del Partido Popular no recibió demasiados apoyos desde la tertulia del espacio de Antena 3.

"Dice que Estados Unidos es 'el faro del mundo libre'... No sé si Isabel Díaz Ayuso no ve las noticias y no está viendo la caza de inmigrantes", ha comentado visiblemente sorprendido el rostro de Antena 3, cargando también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por ignorar las atrocidades que el magnate estadounidense está cometiendo contra la población migrante en su país.

Pablo Motos lanza su principal teoría sobre la condecoración de Ayuso a Donald Trump en plena tensión internacional

Así, Cristina Pardo no dudaba en lanzar su sentencia más sincera sobre este último gesto. "Yo creo que es muy provocadora, le encanta provocar pero al final lo que termina ocurriendo es que siempre está en medio. Da igual el tema ella tiene que salir por algún sitio. Me parece una medalla de lo más inoportuna y digo además que estas medallas deberían ser algo institucional, no partidista", subrayaba la periodista ante Pablo Motos y sus compañeros.

Ya tienes que ser cretina para que en el vertedero de Pablo Motos, hasta la hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, te humille por darle una medallita al pedo de Donald Trump.



Eso sí, con Israel Díaz ETA Ayuso, no hace humor a lo Ricky Gervais, la vomitiva Rosa Belmonte. pic.twitter.com/snwk9TvYVH — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) February 12, 2026

"Igual que la anterior se la dio a Javier Milei cuando estaba en pleno conflicto diplomático con el Gobierno español... Pues me parece una provocación", añadía la conductora de 'Más vale tarde' poniendo el foco en cómo la presidenta madrileña ha utilizado las tensiones entre España y Estados Unidos para situarse de nuevo en el foco de la conversación. "Ella pretende provocar y ser noticia, ya está", subrayaba Nuria Roca en la misma línea.

A su vez, Juan Val advirtió sobre cómo Ayuso pretendía utilizar este movimiento "de manera partidista para atraer votos o atraer al votante de Vox" en un momento clave en el que el PP y la formación de ultraderecha miden fuerzas de cara a unas futuras elecciones. "La otra versión es que esto es una estrategia para parar a la ultraderecha", añadía Pablo Motos sin desarrollar. "Creo que no es el momento, el momento tiene que ver evidentemente con la provocación", terminaba sentenciando Nuria Roca.