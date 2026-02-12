Jesús Cintora frena la intervención de Pablo Iglesias por cómo llama a Pablo Motos en TVE: "No lo permito"

Pablo Motos, Rosa Belmonte y 'El Hormiguero' continúan en el foco de la polémica tras la ambigua carta de disculpas que tanto la periodista como el presentador firmaron este miércoles sin dirigirse en ningún momento a Sarah Santaolalla. Así, 'Malas Lenguas' ha continuado analizando el ataque sexista permitido en horario de máxima audiencia en Antena 3, pero Jesús Cintora se ha visto obligado a frenar a Pablo Iglesias.

"¿Os parece una disculpa en condiciones? Os pido titular", señalaba el conductor de 'Malas Lenguas' tras repasar el ambiguo comunicado de Rosa Belmonte tras el aluvión de críticas que recibió en redes. "Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", escribió la colaboradora de 'El Hormiguero' este miércoles en su cuenta de X.

Jesús Cintora para los pies a Pablo Iglesias por sus "ataques" a Pablo Motos: "Eso no procede"

Y ante la propuesta de Jesús Cintora, Pablo Iglesias no ha dudado en lanzar su sentencia más atronadora. "Imagínate si aquí decimos que Pablo Motos es un enano de mierda y nos tratamos de burlar de su aspecto físico", ha señalado el antiguo líder de Podemos mientras el presentador trataba de frenarlo. "No lo decimos, yo no permito que se diga eso", aclaraba el periodista interrumpiendo a su colaborador.

‼️ Ataque sexista a Sarah Santaolalla en un programa de prime time... que `pide disculpas´ a los que `se hayan podido ofender´



💠 "Si yo te insulto, claro que tengo intención de ofender", apunta @PabloIglesias en #MalasLenguas



🔥 Destacan lo significativo de las risas y el… pic.twitter.com/qFhyo18jWi — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) February 12, 2026

"Efectivamente. Y después decimos 'oiga, si he ofendido yo a alguien por llamarle enano de mierda le pido disculpas porque no era mi intención ofenderle'. Claro que era tu intención ofender", ha sentenciado Iglesias con gesto serio. "Si tratas de burlarte del aspecto físico de alguien tu intención es ofender. Es una burla que las disculpas se planteen diciendo 'a quién haya podido ofender", ha insistido.

"Si yo te insulto, Cintora, claro que tengo intención de ofenderte", señalaba el colaborador de 'Malas Lenguas' antes de que Jesús Cintora le volviese a interrumpir con un apunte. "Pero yo recalco que Pablo Motos no es ningún enano de mierda, no lo es. Eso no procede", advertía finalmente frenando el discurso de su compañero para evitar crear una escena similar a la que se permitió en 'El Hormiguero' con risas cómplices de su elenco y el silencio del presentador.

"A parte de lo evidente que es la falta de respeto hacia la periodista, es el ambiente del plató, la risa del otro... Riéndose de una persona que por cierto, por razones estrictamente ideológicas ha sido perseguida hasta la puerta de su casa", ha señalado otro colaborador del espacio de La 2.