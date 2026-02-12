RTVE dispara la presión sobre 'El Hormiguero' con esta denuncia en el programa de Javier Ruiz por Santaolalla

"Ataque machista en prime time a Sarah Santaolalla". Este ha sido el titular elegido por 'Mañaneros 360' en La 1 de RTVE para resumir lo que ocurrió el martes en la tertulia de 'El Hormiguero'; en la que Rosa Belmonte, una de las colaboradoras habituales, aludió a la analista política así: "¿esa que es mitad tonta y mitad tetas?".

El programa matinal de la cadena pública, capitaneado por Javier Ruiz, ha hecho un repaso minucioso y cronológico de la polémica: desde el ataque machista de Belmonte hasta las risas de Pablo Motos y de otros contertulios del espacio de Antena 3 como Rubén Amón o Juan del Val.

"En prime time, en directo y ante millones de espectadores. Sin escrúpulos contra Santaolalla", se ha denunciado alto y claro en un vídeo elaborado por el equipo de 'Mañaneros 360', donde Sarah también es colaboradora de manera frecuente.

"Ni el presentador, Pablo Motos, ni ninguno de los tertulianos reprobaron el comentario de Rosa Belmonte", se ha señalado a continuación en un rótulo, a modo de condena, por la reacción tan cuestionable del conductor de 'El Hormiguero', que incluso rio esa machistada.

"Sarah Santaolalla, que ha sido señalada en la tumba de Las Trece Rosas, que ha recibido señalamientos políticos, que ha sido acosada por activistas, acaba de vivir esto", ha introducido Javier Ruiz antes de dar paso a otra demoledora pieza en la que desde RTVE se ponía el foco en el cachondeo de toda la mesa de 'El Hormiguero' tras las hirientes palabras de Belmonte.

Por otro lado, y en ese repaso de los acontecimientos, en 'Mañaneros 360' se han hecho eco de la rectificación de Motos al arrancar la emisión de anoche y del comunicado de la autora del ataque machista. "Disculpas sí, pero sin mencionar" y "sin dirigirse a la auténtica afectada", se ha criticado en el magacín. Y es que, en efecto, ni Rosa ni 'El Hormiguero' tuvieron la deferencia de citar personalmente a Sarah Santaolalla por tal agravio.

Javier Ruiz: "Esto no es una cuestión personal, es una estrategia para silenciar voces"

"Esto no es una cuestión personal, es una estrategia para silenciar voces, las que están en ciertos espectros progresistas y sobre todo cuando son mujeres, señaladas, vejadas y acosadas", ha reflexionado Javier Ruiz ante estos hechos, colocando el énfasis en la relevancia política que ha adquirido el asunto en cuestión.

Así, Adela González, presentadora también de 'Mañeros 360', ha desgranado en el pantallón del plató el tremendo eco social y sobre todo político que ha alcanzado todo esto. "El Instituto de las Mujeres pide a 'El Hormiguero' que rectifique tras el comentario sexista", se ha advertido, amplificando la presión que desde el organismo se está ejerciendo sobre el formato de Atresmedia.

Entretanto, ante esta "ofensiva ideológica", Javier Ruiz ha concluido: "Esto no es solo un ataque personal, sino un ataque a una línea de pensamiento y a quien se atreve a levantar la cabeza o la voz ante ciertas corrientes de pensamiento y contra ciertos avances ultraconservadores".

Al mismo tiempo, en 'Mañaneros 360' se ha contado con Sarah Santaolalla, que ha entrado en directo para confesar que se encuentra "mal" y "jodida" por cómo se le humilló por su físico e intelecto "en un programa de máxima audiencia" y por el temor a que "lo que se ve en televisión sea llevado a la calle".