Lluvia de reacciones ante lo que se hizo en 'El Hormiguero' contra Sarah Santaolalla: muchos señalan lo mismo

No hizo falta que Rosa Belmonte mencionase explícitamente a Sarah Santaolalla durante su desafortunada intervención en 'El Hormiguero' para saber que su burla machista iba dirigida a la analista política. La desagradable escena permitida en el espacio de Antena 3 con el silencio de Pablo Motos y las risas de sus colaboradores ha dado la vuelta a las redes sociales, y diferentes rostros del mundo de la política y el periodismo no han tardado en condenar este nuevo episodio de acoso.
"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", publicaba la colaboradora de 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y otros programas, haciéndose eco de cómo Pablo Motos y su equipo la ridiculizaron durante la mesa política de este martes.
Y es que, en un punto de la tertulia que cerraba 'El Hormiguero' el pasado martes, el presentador citó una de las intervenciones de Sarah Santaolalla sin mencionarla de forma explícita. "He puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor", comentaba Motos tratando de poner el tema sobre la mesa sin saber que Rosa Belmonte iba a cortar la conversación con un comentario que provocó un tenso silencio inicial.
"¿Esa qué es la mitad tonta la mitad tetas?", señaló la periodista en un intento de despertar risas entre sus compañeros descalificando a Santaolalla por su físico. Y aunque durante unos segundos Motos y sus compañeros dudaron en cómo abordar semejante comentario, Juan del Val era el primero en desatar las carcajadas, permitiendo y validando la violencia contra la analista política que se suma al acoso ultra que lleva denunciando durante los últimos meses.
Y las redes no han tardado en llenarse de muestras de apoyo a Sarah Santaolalla después de que esta cargase en redes contra el espacio de Antena 3 por permitir este tipo de conductas. "Es inadmisible e insoportable. Un abrazo", escribía Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón. "Es intolerable", ha sentenciado la periodista Ana Bernal-Triviño, colaboradora habitual de 'Espejo Público' en Antena 3.
