Lluvia de reacciones ante lo que se hizo en 'El Hormiguero' contra Sarah Santaolalla: muchos señalan lo mismo

No hizo falta que Rosa Belmonte mencionase explícitamente a Sarah Santaolalla durante su desafortunada intervención en 'El Hormiguero' para saber que su burla machista iba dirigida a la analista política. La desagradable escena permitida en el espacio de Antena 3 con el silencio de Pablo Motos y las risas de sus colaboradores ha dado la vuelta a las redes sociales, y diferentes rostros del mundo de la política y el periodismo no han tardado en condenar este nuevo episodio de acoso.

"Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", publicaba la colaboradora de 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y otros programas, haciéndose eco de cómo Pablo Motos y su equipo la ridiculizaron durante la mesa política de este martes.

Desde Pilar Alegría a Adela González, las voces que salen en defensa de Sarah Santaolalla en redes tras ser atacada en 'El Hormiguero'

Y es que, en un punto de la tertulia que cerraba 'El Hormiguero' el pasado martes, el presentador citó una de las intervenciones de Sarah Santaolalla sin mencionarla de forma explícita. "He puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor", comentaba Motos tratando de poner el tema sobre la mesa sin saber que Rosa Belmonte iba a cortar la conversación con un comentario que provocó un tenso silencio inicial.

"¿Esa qué es la mitad tonta la mitad tetas?", señaló la periodista en un intento de despertar risas entre sus compañeros descalificando a Santaolalla por su físico. Y aunque durante unos segundos Motos y sus compañeros dudaron en cómo abordar semejante comentario, Juan del Val era el primero en desatar las carcajadas, permitiendo y validando la violencia contra la analista política que se suma al acoso ultra que lleva denunciando durante los últimos meses.

Y las redes no han tardado en llenarse de muestras de apoyo a Sarah Santaolalla después de que esta cargase en redes contra el espacio de Antena 3 por permitir este tipo de conductas. "Es inadmisible e insoportable. Un abrazo", escribía Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón. "Es intolerable", ha sentenciado la periodista Ana Bernal-Triviño, colaboradora habitual de 'Espejo Público' en Antena 3.

El repugnante machismo de quien dice, de quien ríe, de quien consiente.



Enfrente nos tienen a todas las mujeres libres, fuertes y unidas.



Sarah un abrazo enorme, sigue adelante!! https://t.co/jSxP8iEsIc — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 11, 2026

Un comentario tan triste y repugnante que no consigue ni las risas de los palmeros, solo un silencio atronador.



La derecha ha llevado la deshumanización del contrincante político a niveles peligrosos. Y no todo vale.



Todo mi apoyo, @SarahPerezSanta. https://t.co/9ERfbzXRhP — Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) February 11, 2026

A las mujeres se nos cuestiona y humilla de manera constante por nuestro aspecto. Que estos ataques vengan de otra mujer es todavía más doloroso.



Que además encuentre risas cómplices es intolerable. A este tipo de discursos no se les puede seguir dando altavoz en televisión.… https://t.co/mljdaYs0Rh — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) February 11, 2026

Y le ríen la “gracia”, nadie recrimina nada… Vomitivo, una vez más.



Terrible mensaje en prime time, aplaudiendo el insulto machista en un plató como otros y otras lo avalan desde las instituciones.



Todo el apoyo a @SarahPerezSanta

Seguiremos peleando contra la violencia… https://t.co/nzOnuGqhzQ — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) February 11, 2026

El machismo no puede tener esta impunidad en prime time (ni en ningún momento).



Es una vergüenza el acoso que está viviendo @SarahPerezSanta.



Todo el apoyo. 💜🫂 https://t.co/uGrrsTjsMb — Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) (@MadridSPM) February 11, 2026

Repugnante y cobarde @El_Hormiguero que jalea estos comentarios machistas



Todo mi apoyo y solidaridad, Sarah



Ni un paso atrás 💪 Está violencia verbal es contra TODAS las mujeres. Contra todas. https://t.co/Gad8xomlm0 — María Guerra (@maguerram) February 11, 2026

Intolerable.

El señalamiento, el insulto, las risas y que nadie diga absolutamente nada. https://t.co/W8rR5CycF2 — marta jaenes (@MartaJaenes) February 11, 2026

No tiene nombre lo que le hacen a @SarahPerezSanta. Una cosa es discrepar de sus ideas y otra este machaque diario, asqueroso y de tan bajo nivel. — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) February 11, 2026





Me temo que no cuela lo de que "es una frase de..."

Un abrazo @SarahPerezSanta ❤️ https://t.co/3ESJ3jHBkW — Adela González Acuña (@addelagonzalez) February 11, 2026

Da mucho asco ver a alguien y más a una mujer que se refiere de esta forma despreciable y lamentable a otra mujer. Me da mucha vergüenza que se le de voz en los medios a estás maleducadas que hacen un daño enorme a la igualdad. LAMENTABLE.@SarahPerezSanta no le hagas ni caso a… pic.twitter.com/uO2rhVsaFR — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) February 11, 2026

Todo mi apoyo Sarah. Se retratan tanto la que humilla como los que ríen. De vergüenza. https://t.co/PN4pzvia5q — Lorena Morales (@Lorenamp82) February 11, 2026

La violencia que esta sufriendo @SarahPerezSanta es absolutamente intolerable!



Lo de ayer a el “Hormiguero” fue asqueroso y repugnante.



Contigo, Sarah! https://t.co/bSxKT8SKAc — Roger Heredia Jornet (@RogerHeredia83) February 11, 2026

La normalización de la violencia contra las mujeres, en este caso nuevamente contra @SarahPerezSanta, en el programa “familiar” de prime time es terrible.

Infame el insulto, deleznables las risas cómplices de la mesa.



Frente al rancio y repugnante machismo, más feminismo. https://t.co/g0ZAFe6G9U — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 11, 2026

Los ataques a mujeres casi siempre sirven para detectar a quienes solo son un pedazo de mierda con patas.



Un abrazo enorme a @SarahPerezSanta y en su nombre a tantas mujeres que tienen que soportar a tanta gentuza.



Pronto sólo serán una asquerosa mancha en la memoria colectiva. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) February 11, 2026