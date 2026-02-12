Desvelados los 5 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 16 al 19 de febrero contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 16 al jueves 19 de enero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Antonio Orozco, se reencontró con Belén Rueda y Belén Écija, charló con Ana Milán sobre su nuevo libro y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Samantha Vallejo-Nágera, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita del actor Hovik Keuchkerian, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo 'El grito'. El martes queda reservado para Los Chunguitos, que visitarán a Pablo Motos para hablar sobre su regreso a los escenarios con su gira reencuentro.

El miércoles llega el turno de Emiliano García Page, que visitará por segunda vez el programa de las hormigas para analizar la actualidad política. El jueves, Elena Furiase será la encargada de cerrar la semana por todo lo alto presentando su nueva película 'La boda', que llegará a los cines el próximo 20 de febrero.

Lunes 16 - Hovik Keuchkerian

El lunes, Hovik Keuchkerian dará el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' desvelando todos los detalles de su último proyecto: su nuevo espectáculo 'Grito', un monólogo que permanecerá en los Teatros Luchana de Madrid durante todo el mes de febrero antes de continuar su gira por España.

Martes 17 - Los Chunguitos

El martes queda reservado para Los Chunguitos, que visitarán a Pablo Motos para celebrar su vuelta a los escenarios con su gira 'El reencuentro 50+1', un nuevo espectáculo en el que el dúo repasará sus mayores éxitos y que arrancará el próximo 19 de febrero con su concierto en Las Ventas de Madrid.

Miércoles 18 - Emiliano García Page

El miércoles llega el turno de el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page, que regresará a 'El Hormiguero' para analizar toda la actualidad política que ha marcado los últimos meses junto a Pablo Motos.

Jueves 19 - Elena Furiase

El jueves, Elena Furiase será la encargada de poner el broche final a la semana de entrevistas presentando su nueva película 'La boda', que llegará a las salas de cine el próximo 20 de febrero.