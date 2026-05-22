'La Promesa', avance capítulo del lunes 25 de mayo en RTVE: Un estremecedor secreto que quema por dentro

En el capítulo 841 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá el próximo lunes 25 de mayo, Pía Adarre se muestra inconsolable tras no llegar a tiempo para hablar con Curro antes de su partida a Madrid para enfrentar a la Corte. La sirvienta necesitaba desvelarle la verdad sobre la muerte de su hermana Jana, pero ahora el secreto le quemará por dentro.

Julieta se enfrenta como nunca a su esposo Ciro y le hace ver lo miserable que ha sido el duque de Carril, revelándole el chantaje al que tiene sometidos a los Luján. Mientras, Lorenzo la emprende con Vera y la humilla sin contemplación tras restituir su estatus de noble.

María Fernández sospecha que Estefanía está embarazada de Carlo tras los últimos falsos mareos y esas sospechas le minan. El padre Samuel le invita a hablarlo directamente con Estefanía y Carlo para salir de dudas. ¿Les acabará preguntando si hubo algo entre ellos en el pasado?

En paralelo, Simona y Candela sospechan de que la nueva criada está embarazada. La conversación entre las cocineras es escuchada por la propia Estefanía, que les observa con regocijo al ver que se ha salido con la suya en sus intenciones de poner contra las cuerdas a Carlo para que, finalmente, sucumba a sus extorsiones.

Por su parte, Leocadia monta en cólera ante la marcha de Curro y Ángela para reunirse con la realeza. La señora de Figueroa amenaza a Alonso por haber permitido y costeado ese viaje. Y el marqués, harto de los desmanes de Leocadia, le encara con una osadía no vista hasta ahora.

Entretanto, Petra insta a Santos a denunciar a su padre ante las autoridades por el asesinato de su madre. El joven sale de esa situación como buenamente puede, pues quien la mató en realidad fue él, y acaba alertando a Ricardo de su miedo a que la señora Arcos dé parte a la Guardia Civil.

Resumen del capítulo 840 de 'La Promesa' emitido este viernes 22 de mayo

En el capítulo 840 de 'La Promesa' que La 1 ha ofrecido este viernes 22 de mayo, el Marqués de Luján obliga a Vera a abandonar sus tareas de doncella. Pese a la incomodidad de la joven, será una invitada más en palacio, dando así un vuelco a su estatus. Leocadia pone el grito en el cielo cuando se entera que Ángela quiere ir con Curro a Madrid. Alonso, sin embargo, los apoya y los chicos se van juntos.

Manuel cuenta a Julieta todo sobre la amenaza de Ciro a su familia, consiguiendo recuperar un poco de la complicidad que mantenían. Adriano hace ver a Martina que necesitan alejarse el uno del otro, por respeto a Jacobo. En la zona de servicio, Ricardo le pide a su hijo que se mantengan firmes en la mentira.

María Fernández y Samuel sospechan que Estefanía está embarazada de Carlo y la señorita Fernández se desespera. Petra, desconfiada, presiona a Santos para denunciar a su padre ante la Guardia Civil. María avisa a Pía de que Curro ya se marcha a Madrid y ella sale corriendo: no puede permitir que se vaya sin que sepa que Leocadia acabó con la vida de Jana.