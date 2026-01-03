Rosa Villacastín solo necesita dos adjetivos para decir lo que muchos creen de Donald Trump y Nicolás Maduro

La periodista Rosa Villacastín, muy activa en redes sociales, ha vuelto a ser muy clara con su visión de lo que está pasando en Venezuela tras el ataque militar de EEUU que ha acabado con Nicolás Maduro y su mujer capturados tal y como ha informado el gobierno de Donald Trump. Algo que ha llevado a que todas las cadenas de televisión hayan alterado sus programaciones.

El mandatario republicano fue el encargado de dar la noticia a través de su conocido perfil en la red Truth Social, asegurando que su país había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela". Asimismo, confirmaba que Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores "fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

Mientras que el gobierno de Venezuela ha declarado que este ataque ha sido una "gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América". "Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadían.

Como era de esperar, este polémico asunto está generando un sinfín de reacciones de numerosos rostros conocidos. Y como era de esperar hay gran división entre los que aplauden esta captura de Nicolás Maduro por poner fin a un régimen dictatorial y los que defienden que se trata de un ataque gravísimo contra la carta de las Naciones Unidas. Y Rosa Villacastín ha sido muy clara con su veredicto de esta situación.

La colaboradora de numerosos programas de corazón y que actualmente aparece de forma esporádica en formatos como 'Todo es mentira' y 'Mañaneros 360' ha sido muy clara con su comparación de ambos líderes políticos. "Qué diferencias hay entre Donald Trump y Maduro? Dos dictadores. Ambiciosos, dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguir el poder", escribía la periodista en su cuenta de "X".