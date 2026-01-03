Carlos Baute, cantante, genera un ruido atronador con su reacción a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Carlos Baute (cantante, 51 años) se ha pronunciado ante la noticia del día: la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se ha saldado con múltiples bombardeos en puntos clave del país y con la captura de Nicolás Maduro por parte de la unidad de operaciones especiales Delta Force.

Según varios medios oficiales, el líder del régimen venezolano se encontraría "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo norteamericano junto a su esposa, también retenida, por diversos cargos criminales vinculados al narcotráfico, el terrorismo y la posesión de armas.

Pues bien, tras esta 'detención', que sume en la incertidumbre a Venezuela a esta hora, Carlos Baute, cantante venezolano y una de las figuras famosas más críticas con el régimen chavista, se ha grabado su reacción y la ha compartido en sus perfiles oficiales en RRSS.

"Los venezolanos sin dormir. Señores, al fin. El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes. Bendiciones. Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad", han sido sus primeras y contundentes declaraciones.

Junto al vídeo, Carlos Baute ha añadido unas palabras que ha difundido en la red social X y en Instagram: "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible".

"Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", ha rematado el popular artista en un post que, en muy pocas horas, acumula miles y miles de 'me gusta'. Especialmente en Instagram, donde Carlos Baute está haciendo mayor ruido. Ahí suma 70 mil 'me gusta' y subiendo.