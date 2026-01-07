Javier Ruiz anticipa en RTVE lo que va a pasar tras el ataque a Venezuela: "Es extraordinariamente grave"

Tras el bombardeo a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Groenlandia se ha convertido en el nuevo objetivo de Donald Trump. Y desde 'Mañaneros 360', Javier Ruiz ha puesto el foco este miércoles en la "amenaza sin precedentes" del mandatario estadounidense, que está dispuesto a invadir el territorio de Dinamarca si no llega a un acuerdo con el país. A su vez, el espacio de La 1 ha ofrecido una radiografía de los planes del magnate con el petróleo de la isla danesa y Venezuela.

"Más allá de las formas tiene una preocupante amenaza de fondo: Donald Trump amenaza a Europa, amenaza con tomar Groenlandia. Eso es lo que la Casa Blanca ha dicho esta madrugada, sin ningún eufemismo", ha comenzado subrayando con gesto serio el presentador de 'Mañaneros 360' tras repasar las pretensiones del del presidente de Estados Unidos con el territorio clave de tráfico marítimo en Europa.

Javier Ruiz pone el foco en el verdadero interés de Donald Trump en Groenlandia: "No quieren que caiga en manos chinas"

"O se le vende Groenlandia o se invade Groenlandia, pero Groenlandia va a ser para los americanos", resumía alto y claro Javier Ruiz antes de mostrar a la audiencia la clara advertencia de Donald Trump, que asegura necesitar el enclave geográfico por "cuestiones de seguridad nacional", pues se trata de una localización "estratégica" por la presencia de "barcos chinos y rusos". A su vez, el presidente se ha mofado de las medidas de Dinamarca para reforzar su seguridad.

Así, el rostro de La 1 subrayaba el importante contexto tras el pulso que Donald Trump está librando con Europa tras hacerse con Venezuela. "Es una amenaza a socios militares. Dinamarca es socio fundador de la OTAN, es una amenaza a socios comerciales, pero Donald Trump quiere el petróleo, los recursos y el tráfico que pasa por Groenlandia", insistía el periodista con gesto serio.

"Lo que tenemos ahora mismo es extraordinariamente grave, ya no es América para los americanos. El hemisferio es para Estados Unidos, esto es lo que está diciendo, caiga quién caiga, amenaza con invadir países europeos y esto ha provocado terror en todas las cancillerías y una inestabilidad aún mayor en Latinoamérica", sintetizaba Javier Ruiz creando alarma ante la actitud del polémico mandatario.

"Estamos escuchando una y otra vez amenazas contra Europa, insisto en que lo que están escuchando por supuesto es un afán de capturar petróleo en tierras raras", señalaba entonces el presentador, poniendo el foco en el verdadero interés del gobierno estadounidense. "Por supuesto es un afán de anexionarse a un territorio por el que pasa el tráfico marino, por supuesto que es cuestión de dinero. Pero es un ataque a socios militares de la OTAN y se está formulando así", sentenciaba.

"Insisto, no tiene precedentes", ha subrayado Javier Ruiz antes de repasar a través de un gráfico en plató las materias primas clave de Groenlandia. "Lo cierto es que todo el país ahora mismo es la primera fuente de titanio, acero, cobalto, níquel, platino, titanio, vanadio, grafito, silicio, flúor, cobre... Todo esto es lo que se está intentando controlar también", ha señalado el presentador haciendo referencia a los verdaderos motivos de Estados Unidos para hacerse con la isla.

"Primero el tráfico aéreo y segundo unas reservas de minerales raros que Estados Unidos no quiere que caigan en manos chinas. Y hay una tercera clave: el petróleo", enunciaba entonces el conductor de 'Mañaneros 360' desplegando una nueva gráfica que ilustra los más de 50.000 millones de barriles de petróleo inexplorados en Groenlandia. "Hay una enorme masa petrolera que no se explota precisamente porque el ambientalismo del país prohíbe sacarlo de ahí, pero tiene más petróleo que China", explicaba.

"Este es el calibre de lo que estamos hablando. De hecho esto, se dice, es un golpe de la administración Trump", ha recordado Javier Ruiz antes de mostrar los países con mayores reservas de petróleo y cuántos de ellos han sufrido la injerencia estadounidense. Con Venezuela a la cabeza, el presentador recordaba también a los espectadores cómo Estados Unidos también "ha tocado" países como Irak, Kuwait y Arabia Saudi a través de otros conflictos armados para hacerse con sus reservas.