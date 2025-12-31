¿A qué hora se emite hoy el resumen del año de Carlos del Amor? TVE cambia el horario del 'Telediario' y 'Mañaneros 360'

Este miércoles 31 de diciembre se celebra la Nochevieja 2025 y TVE ha preparado una programación muy especial que conllevará algunos cambios tanto en su parrilla matinal como en la de tarde y que también afectará a los horarios tanto del 'Telediario 1' como del 'Telediario 2'.

Así, La 1 mantendrá en emisión 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo a partir de las 8:30 horas. Justo después, a las 10:35 horas tomarán el relevo Miriam Moreno y Adela González, que están presentando 'Mañaneros 360' esta semana durante la ausencia de Javier Ruiz.

Eso sí, el magacín matinal sufrirá un recorte en su duración y la segunda parte que va después del 'Territorial 1' se emitirá solo entre las 14:20 y las 14:40 horas. Y es que justo a esa hora arrancará de forma inusual el 'Telediario 1' con Lourdes Maldonado.

La primera edición del 'Telediario' se verá forzado a adelantar su emisión para poder ofrecer toda la información del día justo antes de emitir el ya clásico resumen del año dirigido por Carlos del Amor y en el que participarán más de 15 actores de fama nacional e internacional como Richard Gere.

Un resumen que cada año va ampliando su duración. Así, como este año, dicha pieza audiovisual pasará a durar 45 minutos, por lo que se emitirá de 15:15 a 16:00 horas. Y lo mismo sucederá con la segunda edición del 'Telediario', que esta semana está conduciendo Javier Gutiérrez en sustitución de Pepa Bueno. Así, el 'Telediario 2' arrancará a las 20:25 horas justo después del doble episodio de 'La Promesa' para dejar que el resumen de Carlos del Amor se pueda volver a emitir entre las 21:00 y las 21:45 horas.

Los actores que participan en el resumen de Carlos del Amor

Actores y actrices como Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara, Petra Martínez y más ayudarán a repasar los últimos 365 días. Un elenco al que se ha sumado una estrella internacional, Richard Gere, que este año recibió el Goya Internacional y que también dará voz a alguna de las noticias que han protagonizado el año.

A todo eso se sumarán sorpresas de última hora, una actuación musical muy emocionante y despedidas que llegarán al alma para dar forma a un relato que nació con la intención de convertirse en un regalo a los espectadores, con una fórmula original y emotiva que mira a la actualidad desde un prisma distinto.

Así queda la parrilla de La 1 de RTVE este miércoles 31 de diciembre: