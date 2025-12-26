Golpe en la mesa de TVE y Carlos del Amor: Una estrella internacional y 9 actores más confirmados para el resumen del año

TVE sorprende con su plantel de actores para uno de los clásicos de la Navidad: el resumen informativo del año a cargo del periodista Carlos del Amor (guionista y director) que se emitirá en ambas ediciones del 'Telediario' el día de Nochevieja. Este 2025, el repaso a lo ocurrido en los últimos 365 días cumple ya siete ediciones.

Y como sucedió el pasado año con Pedro Almodóvar al frente, serán grandes y diversos nombres del mundo de la interpretación los que volverán a dar voz a todo lo acontecido, pues se apostará por segunda vez por un resumen muy coral tal y como ha adelantado la corporación de manera oficial.

El elenco estará compuesto por Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez, entre otros. Un cartel absolutamente espectacular para hacer recapitulación de las noticias nacionales e internacionales que nos han marcado este último año.

De momento, una lista de 9 actores confirmados que aumenta de nivel con un nombre bomba y totalmente inesperado. Y es que a ella se sumará una estrella mundial de altísimo copete con la que TVE y Carlos del Amor han dado todo un golpe en la mesa, reforzando su compromiso por este gran formato.

Hablamos del célebre Richard Gere, que este año recibió precisamente el Goya Internacional. El actor estadounidense se unirá a los intérpretes antes mencionados y también dará voz a alguno de los acontecimientos que han protagonizado el 2025.

Por otro lado, la cadena pública avanza que, a todo eso, se añadirán "sorpresas de última hora y una actuación musical muy emocionante y despedidas" -sin entrar en más detalle- para completar un resumen que se podrá ver el 31 de diciembre en La 1, en el Canal 24 Horas y en la plataforma RTVE Play en simulcast.

Todavía faltan por desvelarse cinco actores y actrices más, pues Carlos del Amor adelantó en la presentación de la programación navideña de TVE que habría 15 en total y que la duración se ampliaría a 45 minutos: "Será un recorrido por un año agridulce, con guerra y genocidio, pero también con noticias esperanzadoras y con mucha cultura".