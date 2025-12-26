Nochebuena de récords en TVE: La 1 firma su mejor audiencia en 14 años y 'Telepasión 2025' se alza con el mayor dato en 17

Con su mejor racha en audiencias de los últimos tres lustros, La 1 de TVE alcanzó varios récords en Nochebuena gracias a su tradicional programación musical, con 'Telepasión' a la cabeza y los conciertos que este año protagonizaron dos artistas emergentes como Dani Fernández y Abraham Mateo.

Para empezar, La 1 obtuvo un 14,9% de cuota media de pantalla en el total del día, siendo la cadena líder indiscutible frente a Antena 3 (12,9%) y Telecinco (7,6%). Mejoró en seis décimas el resultado del 2024 (14,3%) y se convirtió en el mayor dato en 14 años, es decir, desde el 2011.

Ese es uno de los récords de TVE el día de Nochebuena. El otro, el registro que firmó 'Telepasión 2025'. Presentado esta vez por Aitor Albizua y Lalachus y con más de 130 participaciones en total, se alzó con un arrollador 23,6% de share y 2,1 millones de telespectadores.

De este modo, el formato emblema de La 1 de TVE cada noche del 24 de diciembre crece en casi un punto con respecto al 2024 (22,8%) y anota (y aquí reside lo noticiable) la mejor cuota en 17 años, es decir, desde 2008.

Posteriormente, los especiales musicales con Dani Fernández y Abraham Mateo prolongaron una noche deslumbrante para La 1, en la que todas las ofertas fueron líderes sin rival, con un 20,3% y 1,7 millones y un 19,2% y 1,3 millones respectivamente.

No obstante, en este caso, sí hay que decir que se produce una notable bajada en comparación con las cifras que cosecharon el año pasado Estopa (25,5%) y Rosario Flores (24,4%). Aun así, los resultados son excelentes, destacando en el público juvenil con cuotas entre el 23% y el 27% en este segmento. Después, ya en la madrugada, el especial 'Viaje ochentero' de ‘Viaje al centro de la tele' se hizo con un 18,6% (1,9 puntos menos que en 2024).

Y en cuanto al Mensaje de S.M. El Rey, la retransmisión registró un 24,1% y casi 2,2 millones de espectadores, rompiendo así la racha descendente. Fue lo más visto del día en La 1 de TVE y mejoró en más de dos puntos la cuota marcada el año anterior (22%).

Por su parte, Antena 3 fue segunda opción de la noche con el 16,4% (1,5 millones de seguidores) que promedió el discurso de Felipe VI, el 13,1% (con 1,1 millones) de 'Lo mejor de cada casa' y el 11,5% (741.000 mil) de 'Nochebuena con Tu cara me suena'.

En el caso de Telecinco la Nochebuena fue horribilis. Renunciar a las clásicas galas musicales para emitir un refrito de los mejores momentos de 'Bailando con las Estrellas' le salió muy caro, cayendo a un paupérrimo 5,5% de cuota y 398.000 espectadores. Antes, el mensaje del Rey se quedó en un 5,9% y apenas medio millón.