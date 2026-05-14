'Barrio Esperanza' no toca suelo en audiencias y hace saltar las alarmas en TVE tras el dato del 6º capítulo

'Barrio Esperanza' no tiene suelo en La 1 de RTVE. Tras el mínimo en audiencias de la semana anterior, cuando cayó al unidígito (9,8%) por primera vez, la serie ha continuado perdiendo seguimiento y competitividad en el sexto capítulo ofrecido este miércoles 13 de mayo.

La entrega registró un terrible 7,7% de cuota de pantalla y 665.000 telespectadores de media. Con respecto al estreno (en domingo), y en menos de un mes, la comedia social se ha dejado por el camino a casi un millón de televidentes.

El sexo capítulo de #BarrioEsperanza alcanza un 7.7% de share y congrega una media de 665.000 espectadores en la noche de @la1_tve



🏫 El episodio de la semana pasada suma 270.000 espectadores en diferido en consolidado#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NFF7Bxvefy — Dos30' (@Dos30TV) May 14, 2026

Teniendo en cuenta el destacado seguimiento en diferido, con algunos episodios rondando el medio millón de espectadores y con el de la semana pasada sumando ya 270.000 en esta modalidad, queda claro que gusta y que el principal factor del hundimiento de 'Barrio Esperanza' no es otro que la mala estrategia de programación de TVE.

Una ficción de corte familiar como la producida por Globomedia (The Mediapro Studio) no puede arrancar más tarde de las once de la noche. Este miércoles lo hizo a las 23:10 horas, pero en anteriores semanas lo ha hecho al filo de las 23:20. Algo totalmente inconcebible que ha provocado una espantada en el público mientras la cadena pública, impasible a esta sangría de audiencia, parece mirar para otro lado y no reconocer que ha errado.

Recordemos que el estreno de 'Barrio Esperanza' el domingo 19 de abril (22:00 horas) obtuvo un 15,3% de cuota de pantalla y 1.611.000 televidentes. Se convirtió en el mejor estreno de ficción en cuatro años y cosechó estupendas críticas del público, que valoró muy positivamente la idea de emitir en la noche dominical y con un horario conciliador.

Sin embargo, y en contra de lo que reclamaba la audiencia, La 1 de RTVE continuó con su plan de establecerla en miércoles en el tardío 'prime time'. Resultado: una debacle absoluta, especialmente en quien podría haber sido su target potencial (niños y jóvenes), donde la serie promedió este miércoles un 2,9% y un 6,6% frente al 12% y el 15,4% del día del estreno. La diferencia es abismal.

Con todo, así han evolucionado las audiencias de los capítulos de 'Barrio Esperanza' emitidos hasta la fecha, con una pérdida de casi un millón de fieles y de cerca de ocho puntos porcentuales de cuota:

Episodio 1 y 2 (domingo): 15,3% y 1.611.000

Episodio 3 (miércoles): 11,2% y 1.026.000

Episodio 4 (miércoles): 11,2% y 864.000

Episodio 5 (miércoles): 9,8% y 778.000

Episodio 6 (miércoles): 7,7% y 665.000

En la otra cara de la moneda, 'La Isla de las Tentaciones', que lideró la noche del miércoles con su decimocuarto capítulo en Telecinco al anotar un 14,9% de share y casi un millón de espectadores pese a finalizar más tarde de las 01:30 horas. Se trató de la entrega más competitiva de la presente edición y arrebató la primera posición a 'Mask Singer' en Antena 3, que aun así mantuvo sus registros habituales y firmó un 12,4%.