'Barrio Esperanza' no frena su sangría en audiencias ante un horario inasequible en RTVE y cae al unidígito

'Barrio Esperanza' continúa su fuerte retroceso en audiencias debido a un incompatible horario de emisión en La 1 de RTVE. El quinto capítulo emitido este miércoles 6 de mayo ha caído -por primera vez- por debajo del doble dígito (9,8%) y ni siquiera ha alcanzado la barrera de los 800.000 espectadores de media.

El maltrato que está sufriendo la serie producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) le ha condenado a una pérdida de seguimiento abismal. En apenas tres semanas, se ha dejado por el camino más de 800 mil seguidores. Ahí es nada. Mientras tanto, la cadena pública, impasible a ese acusado descenso, no ha dejado de retrasar la hora de arranque.

Recordemos que el estreno de 'Barrio Esperanza' en domingo (22:00 horas) obtuvo un 15,3% de cuota de pantalla y 1.611.000 televidentes. Se convirtió en el mejor estreno de ficción en cuatro años y cosechó excelentes críticas del público, que valoró muy positivamente la idea de emitir en la noche dominical y con un horario razonable y conciliador.

Sin embargo, y en contra de lo que reclamaba la audiencia, TVE anunciaba que el día oficial de la comedia sería los miércoles después de 'La Revuelta'. Eso sí, la corporación prometió 'protegerla' y el debut de 'Barrio Esperanza' en miércoles arrancó a las 22:55 horas gracias a un recorte en la duración del programa de Broncano. Aun así, casi 600 mil espectadores le dieron la espalda y anotó un 11,2% y 1.026.000.

Pero esa "protección" de la que hacía gala RTVE solo duró una emisión, ya que el cuarto episodio se retrasó a las 23:15 horas, veinte minutos más tarde y un horario nada conciliador para un producto familiar. Como resultado, se mantuvo en un 11,2% pero experimentó un notable decrecimiento en miles con 864 000 seguidores. Así, bajaba de la barrera del millón.

Y ese inasumible retraso se ha vuelto a repetir en la última entrega, dando comienzo a las 23:17 horas. La consecuencia ha sido letal: desplome al unidígito con un 9,8% de share y 774.000 telespectadores (86.000 menos que la semana anterior). Una sangría que no se detiene por una forma de programación que, incluso, ya ha suscitado molestias en el guionista de la serie.

El nuevo capítulo de #BarrioEsperanza en la noche de @la1_tve firma un 9.8% de share y una media de 774.000 espectadores



🏫 12.8% en espectadores de 25 a 44 años



🏫 Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/02BNQCaHJE — Dos30' (@Dos30TV) May 7, 2026

Con todo, 'Barrio Esperanza' fue segunda opción de la noche por detrás de la nueva gala de 'Mask Singer', que lideró una noche poco competitiva desde Antena 3 con un 12,7% de cuota y 825.000 espectadores. La tercera plaza fue para 'First Dates Gourmet' en Telecinco con un 10% y 595.000 mil seguidores.