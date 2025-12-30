La 1 de TVE ha decidido seguir la misma estrategia que ya llevó a cabo el día de Nochebuena y alterará toda su parrilla de tarde este miércoles 31 de diciembre además de todo el dispositivo especial que tiene preparado para celebrar la Nochevieja.

Así, La 1 de TVE volverá a dar descanso a tres de sus magacines en directo y apostará en su lugar por la emisión de cine en sobremesa y por doblar 'La Promesa' como ya hiciera la semana pasada con el estreno de su quinta temporada.

Mientras tanto mantendrá su oferta habitual en la franja matinal. Tanto 'La hora de La 1' como 'Mañaneros 360' conservarán sus franjas, este segundo magacín con Adela González pilotando la mesa de actualidad y política ante la desaparición de Javier Ruiz.

Para arrancar la tarde, La 1 de TVE sustituirá 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró por la emisión de la película 'Belle' dentro de Sesión de tarde a partir de las 16:00 horas justo después del resumen del año dirigido por Carlos del Amor, que se emitirá entre las 15:15 y las 16:00 horas.

Después, a partir de las 17:35 horas, La 1 mantendrá en emisión 'Valle Salvaje' con el capítulo 326 en su horario habitual. Y justo después, 'La Promesa' ofrecerá doble episodio entre las 18:30 y las 20:30 horas ocupando el espacio habitual de 'Malas Lenguas'. El programa de Jesús Cintora también faltará a su cita diaria con la audiencia de La 2.

Y para terminar la tarde, La 1 de TVE ha optado también por cancelar 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus para adelantar el 'Telediario 2', que estos días está presentando Javier Gutiérrez, como ya hizo en Nochebuena y así poder ofrecer después de nuevo el resumen del año de Carlos del Amor.

Así queda la programación de tarde de La 1 este miércoles 31 de diciembre: