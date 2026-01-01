Sentencia generalizada de la audiencia a Chenoa y Estopa por lo que han hecho en las Campanadas de RTVE

TVE se ha volcado este año con la Nochevieja de cara al comienzo de la celebración del 70 aniversario de la cadena. Una noche muy especial que arrancaba con el especial de José Mota y con el especial musical de 'La casa de la música' con actuaciones únicas desde lugares emblemáticos de nuestra geografía. Y como colofón llegaban las Campanadas desde la Puerta del Sol con Chenoa y Estopa.

Este año, TVE ha tenido que buscarse un plan B a pocas semanas de la despedida del año pues cabe recordar que en un principio se anunció que los encargados de dar la bienvenida al 2026 serían Andreu Buenafuente y Silvia Abril para celebrar el gran éxito que ha tenido este año 'Futuro imperfecto'.

Sin embargo, Andreu Buenafuente comunicó hace unas semanas que lamentablemente no iba a poder estar en la Puerta del Sol pues su baja médica por estrés se tenía que alargar más de la cuenta. En su lugar, TVE sorprendió al elegir a Estopa y Chenoa como nuevos presentadores de las Campanadas. "Que os pongáis bien, que es lo importante y teneros cerquita pronto", ha querido desear la presentadora a Buenafuente y Silvia Abril ante su baja al comienzo de la retransmisión.

La elección de la cantante no sorprende pues ha sido sin lugar a dudas uno de los rostros revelación del 2025 con los éxitos de 'The Floor' y 'Dog House' en el prime time de La 1. Mientras que el dúo musical se estrena en estas lindes como buena parte de la apuesta de RTVE por la música como ha podido demostrar esta Nochevieja con las actuaciones de La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja o Shakira en 'La casa de la música'.

A la espera de saber cómo funcionarán Chenoa y Estopa en audiencias y si podrán retener el liderazgo que consiguieron recobrar el año pasado David Broncano y Lalachus ante el fenómeno de Cristina Pedroche en Antena 3, lo que está claro es que la elección de TVE no ha pasado desapercibida y son muchas las reacciones que han generado las Campanadas con los cantantes, siendo la mayoría impresiones positivas.

Ellos han sido los reyes de las campanadas de este año digan lo que digan las audiencias el viernes.



Y PUNCH #CampanadasRTVE pic.twitter.com/nJpZv6wDsa — Diego. (@cabriadiego) December 31, 2025

📺 ¡Sobresaliente para Chenoa y Estopa como presentadores de las #CampanadasRTVE! ¡Feliz 2026! 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/2WmeyxSk7H — Emilio Linares (@EmilioMotril) December 31, 2025

Extraordinario equipo han hecho @estopaoficial y @Chenoa en #CampanadasRTVE.

Naturales, con química entre ellos y divertidos.

Sencillos, cercanos y desprendiendo buen rollo.

¡Me ha encantado! pic.twitter.com/UXlvYCCPCi — Javi 🚂 (@javimartc) December 31, 2025

Solo por ver a los Estopa dando las campanadas vale la pena encender la tele.

Gente bonita y con arte, acompañada de una todoterreno y gran profesional, Chenoa.#CampanadasRTVE — 🔻Aina Díaz ⚖️ (@AinaDiazV) December 31, 2025

José de @estopaoficial diciendo “pollazo” en plenas campanadas es lo que necesitábamos

#CampanadasRTVE pic.twitter.com/klSr14qW4T — Sandra (@SanMartineza) December 31, 2025

Los Estopa diciendo de una vez que todos los años explican lo mismo como si la gente fuera gilipollas. #CampanadasRTVE pic.twitter.com/LHAqPojmoc — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) December 31, 2025

La naturalidad de Estopa es la mejor manera de despedir el año.

Y Chenoa está fantástica.

De verdad chicos no cambiéis nunca.

#LaCasaDeLaMusicaRTVE#CampanadasRTVE #AñoNuevo

Pedroche. pic.twitter.com/bHng7TKvhk — Censurado (@JanoNano11) December 31, 2025

Va espectacular Chenoa, pero hemos perdido la oportunidad del chándal #CampanadasRTVE pic.twitter.com/fc3L4tQkc6 — Lυмιère (@LumierePC) December 31, 2025

Pues muy naturales Chenoa Y los Estopa genial como si dieran las campanadas mis vecinos del ático con terraza 🤣 #CampanadasRTVE — Señora Rochester (@Sra_Rochester) December 31, 2025

Ella 😍 @Chenoa Mereces todo lo que te ha pasado, te pasa y te pasará. Gran año el tuyo! #CampanadasRTVE pic.twitter.com/PyxgtIUPhK — Marc (@cobermarc) December 31, 2025

me tomaría las uvas con ellos todos los años #CampanadasRTVE — marta 🤡 (@marta_theclown) December 31, 2025

Que los Estopa hablen de Robe y de un villancico Extremeño es todo lo que necesitaba para terminar 2025 ✨ #CampanadasRTVE — lmh (@limaaher) December 31, 2025

#CampanadasRTVE Viven más porque mueren una hora más tarde 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 llevo toda mi vida esperando unas campanadas con @estopaoficial gracias @rtve 😍🤩👏🏼 — Amparo Camarasa (@AHCamarasa) December 31, 2025

#CampanadasRTVE Estopa, de lo mejor que ha habido en unas campanadas en mucho tiempo. 👌👌👌 — MadMax™ (@martinfdezcolsa) December 31, 2025

Auténticos Estopa con ese lenguaje de auténtico de casa, de doble sentido, con mucho humor.

😂😂😂😂

Menos mal q Chenoa les ha seguido el buen rollo.



Feliz 2026.#CampanadasRTVE — Sonia Petrova 🇵🇸 (@SoniaTdRosario) December 31, 2025

Pero también ha habido algunas opiniones negativas sobre la elección de RTVE este año para las Campanadas.

Alguien ha convencido a Chenoa de que es presentadora y sencillamente no lo es. Sorry. Y de los Estopa mejor no hablar.



Lo que habría sido esto con Marc Giró y Candela Peña #CampanadasRTVE — Conforti 🇵🇸 (@iconforti6786) December 31, 2025

La verdad es que Chenoa y Eatopa han estado un poco meh



#CampanadasRTVE — FernandoMG ✨♍️ (@FernandoMG2244) December 31, 2025

Cuando pones a personas no profesionales en comunicación pasa lo que está pasando, discurso impostado y frases hechas. Lo salvan porque que saben cantar #Campanadas #CampanadasRTVE https://t.co/lSVVv02Mn0 — Alberto Sanz Blanco (@AlbertoSBlanco) December 31, 2025

Echándolos de menos al ver el carisma de Cheona presentando. #CampanadasRTVE pic.twitter.com/6RaehJlSQu — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) December 31, 2025

La Chenoa tiene tablas pero los Estopa están fuera de lugar. #CampanadasRTVE — Sor Raimunda (@panduropanadero) December 31, 2025