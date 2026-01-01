Sentencia generalizada de la audiencia a Chenoa y Estopa por lo que han hecho en las Campanadas de RTVE

TVE se ha volcado este año con la Nochevieja de cara al comienzo de la celebración del 70 aniversario de la cadena. Una noche muy especial que arrancaba con el especial de José Mota y con el especial musical de 'La casa de la música' con actuaciones únicas desde lugares emblemáticos de nuestra geografía. Y como colofón llegaban las Campanadas desde la Puerta del Sol con Chenoa y Estopa.
Este año, TVE ha tenido que buscarse un plan B a pocas semanas de la despedida del año pues cabe recordar que en un principio se anunció que los encargados de dar la bienvenida al 2026 serían Andreu Buenafuente y Silvia Abril para celebrar el gran éxito que ha tenido este año 'Futuro imperfecto'.
Sin embargo, Andreu Buenafuente comunicó hace unas semanas que lamentablemente no iba a poder estar en la Puerta del Sol pues su baja médica por estrés se tenía que alargar más de la cuenta. En su lugar, TVE sorprendió al elegir a Estopa y Chenoa como nuevos presentadores de las Campanadas. "Que os pongáis bien, que es lo importante y teneros cerquita pronto", ha querido desear la presentadora a Buenafuente y Silvia Abril ante su baja al comienzo de la retransmisión.
La elección de la cantante no sorprende pues ha sido sin lugar a dudas uno de los rostros revelación del 2025 con los éxitos de 'The Floor' y 'Dog House' en el prime time de La 1. Mientras que el dúo musical se estrena en estas lindes como buena parte de la apuesta de RTVE por la música como ha podido demostrar esta Nochevieja con las actuaciones de La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja o Shakira en 'La casa de la música'.
A la espera de saber cómo funcionarán Chenoa y Estopa en audiencias y si podrán retener el liderazgo que consiguieron recobrar el año pasado David Broncano y Lalachus ante el fenómeno de Cristina Pedroche en Antena 3, lo que está claro es que la elección de TVE no ha pasado desapercibida y son muchas las reacciones que han generado las Campanadas con los cantantes, siendo la mayoría impresiones positivas.
Pero también ha habido algunas opiniones negativas sobre la elección de RTVE este año para las Campanadas.
