El público dicta sentencia al especial de José Mota en RTVE y hay gran división y una crítica muy repetida

El especial de José Mota en la Nochevieja de La 1 de TVE es otra cita ineludible para los telespectadores. El popular cómico cumple 25 años al frente -los últimos 15 en solitario- de un clásico de cada 31 de diciembre que la gente consume masivamente para despedir el año con humor, como es debido.
Sin ir más lejos, el respaldo del año pasado fue arrollador con un 31,8% de cuota de pantalla y 3.586.000 espectadores de media. Un dato que supuso una subida de hasta 4,3 puntos y más de 400.000 respecto al año pasado. Con ello, logró su mejor share desde 2018 y el especial más visto en miles desde 2020.
Titulado 'El juego del camelar', el eje central de este nuevo especial de Nochevieja ha sido una competición donde los políticos interpretados debían sortear diversas pruebas si querían conservar su vida política; luchando también por una urna llena de un millón de papeletas.
Con todo, José Mota se ha inspirado en la serie coreana 'El juego del calamar', el fenómeno internacional de Netflix, cambiando el dinero por el que mueren sus participantes por sufragios electorales. En este caso, los políticos se han visto obligados a superar el juego de los escaños, a saltar a la comba o a jugar a la versión del escondite inglés llamada 'Un, dos, tres, te imputo otra vez'.
Y con su camaleónica capacidad para convertirse en decenas de personajes, su divertido y surrealista sentido del humor para satirizar la realidad política y social de este 2025, marcada por una efervescente polarización, el humorista se ha rodeado de grandes colaboraciones como la de Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega o Alba Munuera.
Los sketches sobre la actualidad no han faltado: con una parodia de la cantante Rosalía visitando el plató del showman norteamericano Jimmy Fallon, de Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, del ministro Óscar Puente dando explicaciones sobre las averías y retrasos en los trenes o interpretando monstruos del cine de terror actual, como la tía Gladys o el payaso de 'IT'.
En paralelo, se han representado otras caras muy reconocidas del panorama político como Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Gabriel Rufián, entre otros. Además, la judicatura, también protagonista en este 2025, sobre todo tras la polémica sentencia condenatoria al ex Fiscal General del Estado, ha contado con un hueco reseñable en el programa. Y todo, de la mano de colaboradores míticos de José Mota, como Paco 'El Aberroncho' Collado, Jaime Ordóñez, Carmen Santamaría, Javier Quero, Federico de Juan, Marcos Ortiz, Sayago Ayuso, Leticia López, Dulcinea Juárez, Marta de Pablo o Raúl Cano.
División profunda en la valoración de los espectadores de TVE
Durante su emisión, como era de esperar, 'El juego del camelar' ha sido muy comentado en RRSS, donde el público ha dictado su sentencia. Y esta vez una gran mayoría de los espectadores ha criticado el exceso de política a la hora de hacer humor y ha señalando que se ha tratado de un especial mucho más flojo que en otras ediciones. También ha generado cierto malestar el mensaje continuo que fomenta la antipolítica. "Impropio de la televisión pública. Se puede hacer humor sobre política con muchas otras cosas", ha censurado un espectador.
"Pasar del #TDResumen2025 de Carlos del Amor, que ha sido una obra de arte audiovisual y de guion, a #MotaRTVE, rancio y con los chistes cuñados de siempre, ha sido pasar del siglo XXI al XX", sentencia sin remilgos otro usuario. Quienes tampoco han tenido reparos son los que han tachado el especial de "rancio" y "caduco".
"Sigo a @JoseMotatv desde la emisora Cruz y Raya, en el programa ¿Pero esto qué es? Me ha encantado siempre. Se está haciendo bola ya el tema del político. Hasta los mismos cojones de lo mismo año tras año. Voy a ponerme algo en Youtube. Aburre ya el politiqueo", lamenta otra televidente.
No obstante, ha habido división. Por ello, también se ha manifestado la parte del público que sí ha quedado rendida a 'El juego del camelar' de José Mota y a alguno de los sketches realizados, como la parodia de Donald Trump o la de Expresso Macchiato, la canción de Estonia en Eurovisión 2025.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram