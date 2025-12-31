El público dicta sentencia al especial de José Mota en RTVE y hay gran división y una crítica muy repetida

El especial de José Mota en la Nochevieja de La 1 de TVE es otra cita ineludible para los telespectadores. El popular cómico cumple 25 años al frente -los últimos 15 en solitario- de un clásico de cada 31 de diciembre que la gente consume masivamente para despedir el año con humor, como es debido.

Sin ir más lejos, el respaldo del año pasado fue arrollador con un 31,8% de cuota de pantalla y 3.586.000 espectadores de media. Un dato que supuso una subida de hasta 4,3 puntos y más de 400.000 respecto al año pasado. Con ello, logró su mejor share desde 2018 y el especial más visto en miles desde 2020.

Titulado 'El juego del camelar', el eje central de este nuevo especial de Nochevieja ha sido una competición donde los políticos interpretados debían sortear diversas pruebas si querían conservar su vida política; luchando también por una urna llena de un millón de papeletas.

Con todo, José Mota se ha inspirado en la serie coreana 'El juego del calamar', el fenómeno internacional de Netflix, cambiando el dinero por el que mueren sus participantes por sufragios electorales. En este caso, los políticos se han visto obligados a superar el juego de los escaños, a saltar a la comba o a jugar a la versión del escondite inglés llamada 'Un, dos, tres, te imputo otra vez'.

Y con su camaleónica capacidad para convertirse en decenas de personajes, su divertido y surrealista sentido del humor para satirizar la realidad política y social de este 2025, marcada por una efervescente polarización, el humorista se ha rodeado de grandes colaboraciones como la de Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega o Alba Munuera.

Los sketches sobre la actualidad no han faltado: con una parodia de la cantante Rosalía visitando el plató del showman norteamericano Jimmy Fallon, de Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, del ministro Óscar Puente dando explicaciones sobre las averías y retrasos en los trenes o interpretando monstruos del cine de terror actual, como la tía Gladys o el payaso de 'IT'.

En paralelo, se han representado otras caras muy reconocidas del panorama político como Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Gabriel Rufián, entre otros. Además, la judicatura, también protagonista en este 2025, sobre todo tras la polémica sentencia condenatoria al ex Fiscal General del Estado, ha contado con un hueco reseñable en el programa. Y todo, de la mano de colaboradores míticos de José Mota, como Paco 'El Aberroncho' Collado, Jaime Ordóñez, Carmen Santamaría, Javier Quero, Federico de Juan, Marcos Ortiz, Sayago Ayuso, Leticia López, Dulcinea Juárez, Marta de Pablo o Raúl Cano.

División profunda en la valoración de los espectadores de TVE

Durante su emisión, como era de esperar, 'El juego del camelar' ha sido muy comentado en RRSS, donde el público ha dictado su sentencia. Y esta vez una gran mayoría de los espectadores ha criticado el exceso de política a la hora de hacer humor y ha señalando que se ha tratado de un especial mucho más flojo que en otras ediciones. También ha generado cierto malestar el mensaje continuo que fomenta la antipolítica. "Impropio de la televisión pública. Se puede hacer humor sobre política con muchas otras cosas", ha censurado un espectador.

"Pasar del #TDResumen2025 de Carlos del Amor, que ha sido una obra de arte audiovisual y de guion, a #MotaRTVE, rancio y con los chistes cuñados de siempre, ha sido pasar del siglo XXI al XX", sentencia sin remilgos otro usuario. Quienes tampoco han tenido reparos son los que han tachado el especial de "rancio" y "caduco".

"Sigo a @JoseMotatv desde la emisora Cruz y Raya, en el programa ¿Pero esto qué es? Me ha encantado siempre. Se está haciendo bola ya el tema del político. Hasta los mismos cojones de lo mismo año tras año. Voy a ponerme algo en Youtube. Aburre ya el politiqueo", lamenta otra televidente.

Muy mal el mensaje continuo en #MotaRTVE @rtve fomentando la antipolítica, señalando a los políticos como los culpables de todo y con un mensaje en contra de los impuestos.



Impropio de la televisión pública. Se puede hacer humor sobre política con muchas otras cosas. — Álex Casares Cuesta (@alekscasares) December 31, 2025

Pasar del #TDResumen2025 de Carlos del Amor, que ha sido una obra de arte audiovisual y de guion, a #MotaRTVE, rancio y con los chistes cuñados de siempre, ha sido pasar del siglo XXI al XX.



Básicamente lo quieren hacer con TVE los del lanzallamas. — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) December 31, 2025

Primera escena del programa de @JoseMotatv... POLITICA. CAMBIO DE CANAL. LOS ESPAÑOLES ESTAMOS CANSADOS DE POLITICA. APRENDA USTED DE UNA VEZ A HACER HUMOR SIN POLITICA. ABURRE #MotaRTVE — Rex Dasher (@RexDasher90) December 31, 2025

¿Soy el único al que el programa de #MotaRTVE le parece desfasado y sin ni una pizca de gracia? — Esteban Navarro Soriano (@EstebanNavarroS) December 31, 2025

Para ser TVE "un arma del aparato sanchista", el especial #MotaRTVE es pura propaganda rancia y con los chistes de cuñado de siempre.



Antipolítica por doquier, que sabemos dónde acaba, y críticas solo hacia una parte porque lo generaliza todo, sin especificar a quién compete. — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) December 31, 2025

Sigo a @JoseMotatv desde la emisora Cruz y Raya, en el programa ¿Pero esto qué es?.

Me ha encantado siempre.

Se está haciendo bola ya el tema del político.

Hasta los mismos cojones de lo mismo año tras año.

Voy a ponerme algo en youtube.

Aburre ya el politiqueo.#MotaRTVE — La osa y el madroño. (@SweeneyFleet_) December 31, 2025

Es increíble cómo se maneja #MotaRTVE cada vez más para encontrar una equidistancia sin ganas y mohína, mientras finge que critica los problemas sociales.

No se cómo se puede hacer tan pocho todo. — Iván Sarnago (@IVANSARNAGO) December 31, 2025

Supongo que #MotaRTVE tiene siempre tanta audiencia porque la gente lo tiene de fondo mientras cena porque si te paras a escucharlo y verlo 5 minutos, es infumable. — Javier (@javibujidos) December 31, 2025

Qué tiempos aquellos en que en el especial de Nochevieja salía Millán Salcedo y sin decir palabra, con un mohín, ya te estabas meando de la risa.

Tanta referencia a la actualidad del país es agotadora y dificil encontrar humor de reirte de verdad.#MotaRTVE pic.twitter.com/1NuQrHwXNI — El Contestatarium (@Contestatarium) December 31, 2025

Alguien tiene que asumir que los sketches de José Mota ya no hacen gracia. Hace años ya. No se salva ni uno!!!! #MotaRTVE — Xus (@Rosmona_Gali) December 31, 2025

Me jode decirlo y se que va a doler



Pero El Juego del Camelar de #MotaRTVE ha estado... FLOJO



El peor de los últimos años — GolDeCaye 🛡️🇫🇮 (@GolDeCaye) December 31, 2025

Ni una risa está noche, más superficial no se puede ser #MotaRTVE — Alfonso Raja (@Alfonso_Raja) December 31, 2025

#MotaRTVE CREO QUE HOY no es el día de repetir y repetir ese humor rancio una y otro día. Lo siento pero es un humor muy caduco. — Daidan (@DaidanTsultrim) December 31, 2025

¿En qué momento fue una buena idea elegir una serie que lo petó en 2021 en su estreno y de la que ya no se acuerda nadie para articular un especial de Nochevieja?#MotaRTVE pic.twitter.com/vPn7HFbQ7M — El Contestatarium (@Contestatarium) December 31, 2025

Lo de José Mota tiene mérito: consigue que el especial de Nochevieja de cada año sea aún peor que el anterior. #MotaRTVE — Maese Gonzalo de la Rastrojera 🇪🇸 (@guilleblanco92) December 31, 2025

Otras veces era ver estos especiales de Nochevieja carcajada tras carcajada, en el de esta noche ni siquiera he soltado una media sonrisa #MotaRTVE — 🇵🇸 Luis Lobo (@luis_nomore) December 31, 2025

Programa ridículo en televisión española.

Más de lo mismo casposo y rancio.#motartve — LukasGrija (@LukasGrija) December 31, 2025

Q ABURRIMIENTO es #MotaRTVE



El más aburrido q recuerdo — BlueJays (@Bluejays_92) December 31, 2025

Que decepción de programa #MotaRTVE — Bicharraco (@jomacues4247622) December 31, 2025

#MotaRTVE Bastante malo el programa. Poca gracia. — Adri (@adri_mfl) December 31, 2025

Cómo puede ser tan rancio #MotaRTVE

Aquí no han llegado los cambios de @Josepablo_ls



Ha dicho que todos los políticos son iguales, sospechosos de robar y que todos han gestionado mal la sanidad. — Jorge García Izquierdo 🌈🍏 (@JorgeGIzquierdo) December 31, 2025

No obstante, ha habido división. Por ello, también se ha manifestado la parte del público que sí ha quedado rendida a 'El juego del camelar' de José Mota y a alguno de los sketches realizados, como la parodia de Donald Trump o la de Expresso Macchiato, la canción de Estonia en Eurovisión 2025.

Es un jodido maestro.#MotaRTVE — Jᴏɴʏ ᴘᴇᴏɴ 🍉 (@JonyPeon17) December 31, 2025

La obra de arte que se acaba de marcar @JoseMotatv con su Especial de Navidad, es ÉPICO #MotaRTVE — IviVlogs | También en Threads ⚪ (@Ivivlogs_) December 31, 2025

Muy buena la parodia del teletrabajo hablando sobre la conciliación laboral y familiar #Motartve @rtve @JoseMotatv pic.twitter.com/v0IPelE7P5 — Álvaro López Herrera (@allopher) December 31, 2025

Eres un auténtico genio de verdad. Ojalá toda España viendo este programa #MotaRTVE — Sandy (@sandy040993) December 31, 2025

JODER LO BUENA QUE ES LA PARTE DE DONALD TRUMP CON LOS REYES MAGOS #MotaRTVE pic.twitter.com/FVG9cANVaI — Billyel Friedmann 🎄🇵🇸🇱🇧🇦🇲🇺🇦❄️ (@elbillyel) December 31, 2025

Estoy llorando con José Motatrump #MotaRTVE — IronLeal RSG ❤️🤍🖤 (@IronmanRSG) December 31, 2025

Lo que me estoy riendo con El juego del camelar está siendo hilarioso #MotaRTVE pic.twitter.com/Tv40beQc6H — Dra. Fabiola Collons (@jcarlosmonster) December 31, 2025

Estoy llorando de la risa! #MotaRTVE Otro añito más contigo @JoseMotatv — Myriam Sempere (@MyriamSempere) December 31, 2025

#MotaRTVE Mota siempre en Mi Nochevieja y con mi Familia.

Grande!! — Es lo que hay (@OtsJutot) December 31, 2025

Estaria mejor si no diera tanta turra de política #MotaRTVE — GΣЯ 🐼 (@Sepesaurio) December 31, 2025