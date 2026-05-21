Confirmado por Atresmedia: El futuro inmediato de la emisión de 'Pasapalabra' en la programación tras perder 'El Rosco'

Varapalo inesperado para Atresmedia después de que el Tribunal Supremo haya confirmado este jueves 21 de mayo la sentencia que prohíbe seguir emitiendo 'Pasapalabra' con 'El Rosco', dejando en el aire así el futuro más inmediato del concurso más visto de la televisión.

El alto tribunal refrenda así la sentencia de la Audiencia de Barcelona que falló en 2022 que el concurso no se podía ofrecer con su prueba más icónica porque se vulneran los derechos de propiedad intelectual de MC&F, la productora holandesa.

La gran incógnita tras la resolución del Tribunal Supremo es qué va a pasar con la emisión más inmediata de 'Pasapalabra' y si Antena 3 tendrá que dejar de emitir las entregas grabadas del concurso con El Rosco, tal y como tuvo que hacer hace siete años Mediaset al cancelar de forma abrupta la emisión del concurso.

Pues bien por ahora parece que no hay cambios. Tal y como ha verificado El Televisero con fuentes de Atresmedia, la cadena mantendrá la emisión de 'Pasapalabra' con el Rosco durante los próximos días e incluso semanas porque por ahora no han sido notificados oficialmente por el Tribunal Supremo.

Asimismo, en cualquier proceso judicial hay un tiempo indeterminado de ejecución de la sentencia, por lo que por ahora la intención de Atresmedia es mantener la emisión de 'Pasapalabra' con "total normalidad" como hasta ahora.

Por otro lado, desde Atresmedia garantizan el futuro de 'Pasapalabra' en su programación aunque tengan que prescindir de El Rosco. De este modo, desde el grupo ya trabajan en varios planes que pasan desde negociar los derechos de El Rosco con MC&F para poder seguir utilizando dicha prueba o lanzar otra prueba final que sustituya al famoso Rosco.

El origen del litigio por El Rosco de 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra'.

Para entender esta intrincada batalla judicial con el programa que presenta actualmente Roberto Leal en Antena 3, hay que remontarse al momento en el que la compañía holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (MC&F) presentó una demanda contra la corporación de San Sebastián de los Reyes, en la que les acusaba de infringir sus derechos de propiedad intelectual sobre la prueba principal.

ITV Studios Global Distribution LTD (ITV), en su condición de licenciante de los derechos de Atresmedia para emitir 'Pasapalabra', se personó en la causa a fin de defender el derecho de Atresmedia. Ambas mercantiles esgrimieron conjuntamente que la titularidad de los derechos de autor sobre El Rosco había sido juzgada y solventada en sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid en 2016 y del Tribunal Supremo en 2019, que fue la que obligó a Telecinco a finalizar las emisiones.

Sin embargo, la sección 15ª de la Audiencia de Barcelona corrigió y entiendió que el escollo sobre los derechos de propiedad intelectual de El Rosco realmente no había sido resuelto en aquellas sentencias. Y es que el pleito que se dirimió entre Mediaset España y la productora ITV versó exclusivamente sobre la relación contractual que les ligaba. Pero MC&F, que es quien se atribuye los derechos de autor sobre El Rosco, no intervino en aquel procedimiento.

De modo que la Audiencia concluyó en su resolución que los creadores de El Rosco fueron Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb y que cedieron esos derechos a MC&F. El tribunal consideró que esta compañía licenció en 1998 a la empresa italiana EINSTEIN para incluir esa prueba en el concurso Passaparola, creado sobre la base de la licencia de ITV.

Con todo, la sentencia recogió que El Rosco es, en sí mismo, una creación con entidad propia, separada del conjunto de 'Pasapalabra' y original de sus autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb. Y sostuvo que, protegida por la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos correspondían a MC&F y no a ITV. Pues bien, dicha sentencia ahora es ratificada por el Supremo tras los recursos de Atresmedia, escribiéndose así el último capítulo de esta contienda.