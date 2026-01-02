Nochevieja histórica en RTVE: La 1 logra su mayor audiencia en 14 años con José Mota, Campanadas y 'La casa de la música'

La 1 de RTVE firmó su mejor Nochevieja desde 2011 con un 20,5% de cuota de pantalla media gracias a los estratosféricos resultados que alcanzó su programación especial, con José Mota como punta de lanza registrando un récord en siete años.

Con 3,6 millones de espectadores, lo que se tradujo en un 34,6%, el tradicional programa de humor titulado 'El juego del camelar' se apuntó el mejor share desde el año 2018. Hablamos también de un crecimiento de 2,8 puntos respecto al 2024 (31,8%) para un especial que generó una profunda división en la crítica como ya contamos.

Posteriormente, 'La casa de la música', formato telonero de las Campanadas con la participación estelar de La Oreja de Van Gogh o Shakira, entre otros, debutó por todo lo alto en La 1 con un respaldo sensacional del 33,4% de cuota y con más de 3,9 millones de telespectadores congregados de 23:01 a 23:38 horas.

A continuación, las Campanadas 2025-2026 con Chenoa y Estopa arrollaron y lideraron de forma aplastante. Solo en La 1, la retransmisión en su conjunto anotó un desorbitado 34% de cuota y 4.993.000 espectadores de media. En el minuto exacto se elevó a un apabullante 36,3% de share y 5.823.000 seguidores. Se trata de una subida de 3,2 puntos respecto al año pasado y del mejor registro desde el año 2015.

Por su parte, la clásica gala '¡Feliz 2026!', presentada en esta ocasión por Eva Soriano y Egoitz Txurruka, llegó a promediar un 32% de share y a reunir a 3.584.000 espectadores, es decir, también experimentó una reseñable subida de 3,4 puntos y 151.000 seguidores en comparación con el 2025. Se trata además de un máximo desde 2019.

Por último, otro clásico de la Nochevieja de La 1 de RTVE, el resumen del año del 'Telediario' a cargo de Carlos del Amor, también marcó récord. El dato global entre las dos ediciones fue de un 18,3%, su mejor registro histórico (14,9% y 21,6%). Únicamente en La 1 promedió un 20,3% y casi 1,9 millones de espectadores en el pase nocturno que precedió al especial de José Mota.