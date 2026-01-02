Chenoa y Estopa reinan las audiencias de las Campanadas 2026 en TVE y Cristina Pedroche cae al peor dato del último lustro

Ya es una tradición más cada 2 de enero: conocer el esperado resultado del duelo en audiencias en las Campanadas 2025-2026; en este caso entre Chenoa y Estopa (RTVE) y Cristina Pedroche y Alberto Chicote (Atresmedia). Y el liderazgo ha sido de forma incontestable para la cadena pública, que mejora los registros que cosecharon David Broncano y Lalachus y firma su mejor dato desde 2015.

Solo en La 1, la retransmisión completa alcanzó un grandioso 34% de cuota y 4.993.000 espectadores de media. En el minuto exacto de las Campanadas se elevó a un 36,3% de share y 5.823.000 seguidores. Teniendo en cuenta la suma de todos los canales de RTVE, la cifra total fue del 40,6% de share y casi 6 millones de televidentes.

Por su parte, Cristina Pedroche y Alberto Chicote mermaron su poder notablemente en Antena 3, rompiendo así la racha ascendente y de liderazgo de los últimos tiempos y quedándose muy lejos del reinado. En concreto, perdieron cinco puntos respecto al año 2024 en términos globales con un 22,8% de cuota media y 3.273.000 espectadores; tratándose del peor resultado del último lustro en lo que comprende al programa en su totalidad: 2020 (26,6%), 2021 (33,7%), 2022 (33,5%), 2023 (29%), 2024 (28,1%).

En el minuto clave de la emisión escaló a un 24,1% y 3.871.000 espectadores. Con la suma de La Sexta (5,9% 853.000), pues este año se ofrecieron en simulcast, el registro completo en Atresmedia ascendió a un 28,7% y 4.126.000. A pesar de la apreciable bajada y de un desinflamiento muy evidente del 'efecto Pedroche' en su duodécimo Fin de Año, el rendimiento sigue siendo estupendo.

Sin embargo, lo noticiable esta vez es que Pedroche y Chicote firmaron doce puntos y casi dos millones de espectadores menos que Estopa y Chenoa en estas Campanadas 2025-2026. Por lo tanto, a diferencia de lo sucedido el año anterior, cuando la igualdad fue extrema (con un 33,1% y 5.642.000 televidentes para La 1 y un 32,6% y 5.550.000 millones para Antena 3), la balanza queda tremendamente escorada.

Deteniéndonos en la comparativa con las Campanadas 2024-2025 en lo que se refiere al minuto concreto (00:00-00:01), hablamos de una subida de 3,2 puntos de share y casi 200 mil telespectadores en el caso de La 1 de TVE y de un descenso muy brusco de más de 8 puntos y 1,7 millones para Antena 3.

Mediaset fue la gran perdedora de las Campanadas

Frente a TVE y Atresmedia, Mediaset fue la gran perdedora de la noche como cabía esperar, ya que se descalabró con la retransmisión realizada en simulcast en Telecinco y Cuatro de la mano de Sandra Barneda y Xuso Jones desde Formigal. Las cifras fueron más demoledoras que en 2024 y prueban, una vez más, su total y absoluta irrelevancia.

El programa al completo anotó en Telecinco un 3,6% de cuota y apenas medio millón de espectadores, siendo quinta opción del público entre las cadenas generalistas y su peor registro de la historia. Por su lado, Cuatro se conformó con un casi inexistente 1,5% de share y poco más de 200 mil seguidores. En lo que respecta al minuto exacto de las Campanadas, esas métricas fueron incluso más fulminantes con un 3% para Telecinco y un 1,1% para Cuatro.

Así, si ponemos el foco especialmente en la cadena principal de Mediaset, empeoró el 4,8% de cuota de pantalla y los 753.000 espectadores que el programa reunió en su conjunto el pasado año y el 3,5% y los 600 mil televidentes que promedió de 00:00 a 00:01 horas. En resumen, un decrecimiento de 1,2 y 0,5 puntos respectivamente que avala ese mínimo histórico y que sitúa al canal al borde de la extinción en la noche más importante del año.

Recapitulando, así quedó cada cadena en el minuto exacto de las Campanadas 2025-2026 (00:00-00:01) gracias al siguiente informe elaborado por la consultora Barlovento:

Informe Barlovento

