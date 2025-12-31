Todos comentan lo mismo sobre lo visto con Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en la Nochevieja de TVE

TVE quiere ser 'La casa de la música' y para demostrarlo, la cadena pública ha tirado la casa por la ventana este año durante la Nochevieja. La 1 lleva días cebando el especial musical que había preparado para justo antes de las uvas con el gran aliciente del estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero 18 años después.
Por primera vez, TVE ha apostado por un especial cuidado en el que siete artistas han interpretado algunos de sus temas desde lugares emblemáticos de nuestra geografía y también un guiño a Latinoamérica con la actuación de Shakira desde el teatro Hard Rock Live de Miami.
'La casa de la música' ha recorrido algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del país convertidos en escenarios para la música en directo, con actuaciones irrepetibles. Desde Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza pasando por Lola Índigo en La Alhambra de Granada y Ana Torroja en el Museo Reina Sofía de Madrid hasta Amaia Romero en el Monasterio de Iratxe en Navarra.
Una de las actuaciones más especiales de la noche llegaba con Rosario Flores junto a Antonio y Josemi Carmona. Y es que por primera vez, unos artistas han actuado desde arriba de El Pirulí, el emblemático lugar que todos asociamos a TVE.
Pero sin lugar a dudas todas las miradas estaban puestas en la actuación protagonizada por La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra ha estrenado su nuevo single 'Todos estamos bailando la misma canción' con Amaia Montero como vocalista antes de su gira de regreso en 2026 desde el Palacio de Miramar en San Sebastián.
Un momento muy especial que está generando un sinfín de reacciones en redes sociales como era de esperar y que sin duda pasará a la historia de la televisión y de las Nocheviejas junto al momentazo de la teta de Sabrina o cuando Marisa Naranjo se equivocó en las Campanadas.
Todos se fijan en el vestido de Amaia Montero
