Todos comentan lo mismo sobre lo visto con Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh en la Nochevieja de TVE

TVE quiere ser 'La casa de la música' y para demostrarlo, la cadena pública ha tirado la casa por la ventana este año durante la Nochevieja. La 1 lleva días cebando el especial musical que había preparado para justo antes de las uvas con el gran aliciente del estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero 18 años después.

Por primera vez, TVE ha apostado por un especial cuidado en el que siete artistas han interpretado algunos de sus temas desde lugares emblemáticos de nuestra geografía y también un guiño a Latinoamérica con la actuación de Shakira desde el teatro Hard Rock Live de Miami.

'La casa de la música' ha recorrido algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del país convertidos en escenarios para la música en directo, con actuaciones irrepetibles. Desde Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza pasando por Lola Índigo en La Alhambra de Granada y Ana Torroja en el Museo Reina Sofía de Madrid hasta Amaia Romero en el Monasterio de Iratxe en Navarra.

Una de las actuaciones más especiales de la noche llegaba con Rosario Flores junto a Antonio y Josemi Carmona. Y es que por primera vez, unos artistas han actuado desde arriba de El Pirulí, el emblemático lugar que todos asociamos a TVE.

Pero sin lugar a dudas todas las miradas estaban puestas en la actuación protagonizada por La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra ha estrenado su nuevo single 'Todos estamos bailando la misma canción' con Amaia Montero como vocalista antes de su gira de regreso en 2026 desde el Palacio de Miramar en San Sebastián.

Un momento muy especial que está generando un sinfín de reacciones en redes sociales como era de esperar y que sin duda pasará a la historia de la televisión y de las Nocheviejas junto al momentazo de la teta de Sabrina o cuando Marisa Naranjo se equivocó en las Campanadas.

“Hay más preguntas que respuestas

en la aurora boreal” ❤️



Desde el Palacio Miramar de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) presenta EN EXCLUSIVA “Todos estamos bailando la misma canción”.🥹#LaCasaDeLaMúsicaRTVE✨ #RTVELaQueQuieres



⭕ https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/azlLWhsB8v — La 1 (@La1_tve) December 31, 2025

Es Amaia Baymax de Big Hero 6?#lacasadelamusicartve pic.twitter.com/2rtp2RYlhi — Jesús Snorlax (@snorl4x) December 31, 2025

Amaia siendo la palomita que se queda en la muela #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/5umpq2jhx0 — M 📺 (@casasola_89) December 31, 2025

Es como si Amaia fuera vestida de palomita cantando una mala versión de Rayando el Sol de Maná. #LaCasadelaMusicaRTVE pic.twitter.com/4uPCLvGsjD — Israelo (@Israe1o) December 31, 2025

#LaCasaDeLaMusicaRTVE Amaia con La Oreja De Van Gogh va vestida de cupcake de café — J O S I (@josiacc_) December 31, 2025

#LaCasadelaMúsicaRTVE buen fichaje el de La Oreja de Van Gogh pic.twitter.com/OptJhPZefZ — Cran Alla (@jordisoncg) December 31, 2025

Qué lejos ha llegado Lizzie McGuire con el traje iglú después de su viaje a Roma. #lacasadelamúsicartve pic.twitter.com/YpKLZfcWMG — Ainhoa [I know a] (@nhoa_ai) December 31, 2025

El oso de la cabalgata de Cádiz es el nuevo solista de la oreja de van gogh #lacasadelamusicartve pic.twitter.com/N0wzBm1ybI — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) December 31, 2025

¿Por qué Amaia Montero va disfrazada de Björk? #LaCasaDeLaMúsicaRTVE — Juan Rodríguez 🍃 (@juanig_97) December 31, 2025

Si fuera Leire Martínez, estaría despollándome en mi casa #LaCasadelaMúsicaRTVE pic.twitter.com/Nndg47OGkQ — Jonay Amaro (@AmaroJonay) December 31, 2025

Amaia Montero soy yo intentando poner la funda del nórdico #LaCasaDeLaMúsicaRTVE — Jon_ (@JoniPod) December 31, 2025