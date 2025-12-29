Confirmado por RTVE: Shakira, la estrella inesperada de la Nochevieja de La 1 en la antesala de las Campanadas

TVE ha tirado la casa por la ventana para despedir el 2025. La cadena pública quiere dar la bienvenida a 2026 por todo lo alto con siete actuaciones muy especiales que servirán para abrir 'La casa de la música', el proyecto más ambicioso de la cadena para el próximo año. Y el gran bombazo es Shakira.

Shakira es la gran estrella internacional que cerrará el cartel de actuaciones que emitirá La 1 esta Nochevieja justo antes de las Campanadas de Fin de Año que conducirán Chenoa y Estopa desde la Puerta del Sol después de la baja médica de Andreu Buenafuente que le impide llevar a cabo esta labor junto a Silvia Abril como tenía previsto la cadena pública.

De esta manera, TVE confirma que Shakira será la otra actuación estelar de 'La casa de la música' esta Nochevieja junto al estreno del single 'Todos estamos bailando' de La Oreja de van Gogh, el primero con Amaia Montero tras su regreso al grupo donostiarra 18 años después tras la polémica salida de Leire Martínez.

"Volver a TVE es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera, nos vemos para terminar el año en La 1, en 'La casa de la música", asegura la propia Shakira en el vídeo que han emitido en 'Directo al grano' tras confirmar su nombre.

De esta manera, Shakira despedirá el 2025 en TVE tras convertirse en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes. Y para celebrarlo cerrará este especial de 'La casa de la música' desde Miami.

Con la actuación de Shakira son ya siete las que emitirá La 1 esta Nochevieja a partir de las 22:55 horas en 'La casa de la música' justo después del especial de José Mota y antes de las Campanadas. Las otras serán las de La Oreja de Van Gogh desde el Palacio de Miramar (San Sebastián), Lola Índigo desde La Alhambra de Granada, Nicki Nicole desde el Castillo de Pedraza en Segovia, Ana Torroja desde el Museo Reina Sofía de Madrid, Amaia Romero desde el Monasterio de Iratxe en Navarra y una actuación muy especial de Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona desde El Pirulí de Madrid.

La confirmación de Shakira ha sorprendido a todos pues todo apuntaba a que la estrella que iba a cerrar el cartel era Rosalía y más después de que La 1 haya decidido reponer el programa que la catalana visitó a David Broncano en 'La Revuelta' y que fue la entrega más vista de la historia del espacio.