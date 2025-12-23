TVE anuncia la actuación especial que abrirá su Nochevieja desde el Pirulí y su himno para celebrar el 70 aniversario

A falta de ocho días para cerrar el 2025, TVE ha dado a conocer la última incógnita que faltaba por saber para su histórica Nochevieja después de anunciar que La Oreja de Van Gogh estrenará su nuevo single con el regreso de Amaia Montero en un especial previo a las Campanadas que conducirán Chenoa y Estopa.

La 1 quiere celebrar esta Nochevieja por todo lo alto con motivo del 70 aniversario de la cadena pública que se cumple en 2026. Y para ello ha preparado un especial que dará arranque al proyecto titulado 'La casa de la música' con una actuación muy especial desde lo más alto del Pirulí, el emblema de TVE.

Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, acompañados de Antonio y Josemi Carmona de Ketama, pondrán música a los últimos compases de 2025 desde la icónica torre. En colaboración con Cellnex y coincidiendo con la despedida del año en el que se ha conmemorado el 30º aniversario del fallecimiento de Antonio y Lola Flores, los artistas subirán a la céntrica torre de telecomunicaciones madrileña para ofrecer una actuación muy especial con la que darán la bienvenida a 2026.

El gran especial previo a las uvas promete momentos únicos con la música como gran protagonista. La Oreja de Van Gogh estrenarán desde San Sebastián su esperado nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años.

También estarán en este especial Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades.

TVE estrenará el himno 'Imparables' con todos sus rostros

Pero esta Nochevieja incluirá aún más sorpresas. Coincidiendo con el inicio de las celebraciones de los 70 años de Televisión Española, RTVE estrenará el himno 'Imparables', en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas ponen voz a un tema que homenajea a la cadena en su cumpleaños.

En él han participado los miembros de 'La Revuelta' con David Broncano al frente, Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno; Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora; el jurado de MasterChef y de Maestros de la Costura; Anne Igartiburu y Javi de Hoyos; Inés Hernand, Ángela Fernández e Inés Ballester.

También veremos a los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluis Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de El Tiempo con Mónica López al frente; Jero Fernández; Aitor Albizua; Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez; los protagonistas de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’, Benita; Pedro Santos; los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros.

También representantes de La 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros.

El himno, compuesto y producido por Jordi Cubino, con apoyo en la letra de María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, será protagonista de las conmemoraciones del aniversario de la cadena pública a lo largo de todo el próximo año. Ha sido grabado en Madrid, Barcelona y Londres, en London Sound Studios, Aurha Studios y Abbey Road Studios London.