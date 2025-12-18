Masiva sentencia al anuncio de Estopa y Chenoa como los presentadores de las Campanadas de TVE

Tras una semana de muchos rumores, TVE ha hecho oficial quiénes serán finalmente los encargados de conducir las Campanadas 2025-2026 desde la Puerta del Sol después de que Andreu Buenafuente causara baja junto a su mujer, Silvia Abril, por el estrés que le tiene apartado de los focos desde hace más de un mes.

Así, TVE ha comunicado este jueves dentro del 'Telediario 2' de Pepa Bueno con imagen en directo el balcón de la Puerta del Sol que los encargados de dar la bienvenida al 2026 en La 1 y en La 2 serán la cantante y presentadora Chenoa y el dúo musical Estopa. Un bombazo inesperado que no entraba dentro de las quinielas.

Estopa y Chenoa tendrán el reto de tomar el relevo de David Broncano y LalaChus, que el pasado año consiguieron recobrar el liderazgo de las Campanadas de TVE frente al fenómeno de Cristina Pedroche con un espectacular 31,2% de share con 4,8 millones de telespectadores. Un dato que fue superior en el minuto exacto de las Campanadas con un arrollador 33,1% y congregando a 5.642.000 televidentes.

La elección de TVE no ha sido fácil pues apenas ha tenido una semana para cerrar a los rostros de sus Campanadas después de la baja médica de Andreu Buenafuente. Sin embargo, la cadena pública ha optado por seleccionar a uno de sus rostros revelación del 2025 como es el caso de Chenoa, que ha conquistado a la audiencia este año tanto con 'The Floor', cuya segunda temporada llegará en enero, como con 'Dog House'. Y por otro lado, a uno de los grupos musicales más queridos de nuestra música.

¿Cómo afrontan @Chenoa y @estopaoficial la responsabilidad de dar las Campanadas en RTVE?🍇



"Con toda la ilusión y cariño"https://t.co/oELIytbOdH pic.twitter.com/2EI4FnPB0i — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025

Tras hacerse público el fichaje de Estopa y Chenoa para las Campanadas 2025-2026, la audiencia ha dado su sentencia a través de las redes sociales. La opinión inmediata de los espectadores está siendo muy generalizada con reacciones en 'X' muy positivas como "Menudo puntazo se acaba de marcar RTVE", "un trío perfecto", "La España que quiero" o "lo han vuelto a hacer".

"No ver las Campanadas este año en TVE debería ser penado con multa", resalta un usuario que añade "Estopa siempre es un must". Precisamente, el fichaje del dúo musical está recibiendo los mayores aplausos: "Estopa dando las Campanadas, el verdadero servicio público", celebra otro espectador.

Menudo puntazo se acaba de marcar RTVE https://t.co/2Ww2cTw2tc — Alejandro 🇵🇸 (@_alejandropt20) December 18, 2025

Que alegría que sea @chenoa quien presente las Campanadas en @rtve y con Estopa. Despedida de año musical y con muy buen rollo. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/2EwxRMy1ld — cruz (@cruciche) December 18, 2025

No ver las campanadas este año en TVE debería ser penado con multa@estopaoficial siempre es un MUST https://t.co/6pyTYJgZ0V — David Collazos (@David_Collazos) December 18, 2025

Tiene todo el sentido que sean Chenoa y Estopa los que den las Campanadas.



Ya veréis. #LaCasaDeLaMúsica — JuanMa (MONT3RO) Fdez (@juanmafdez) December 18, 2025

Pues un trío perfecto https://t.co/3X7jJJlTKL — Òscar 🏳️‍🌈 (@oscargt_) December 18, 2025

DIOSSSSSSS LO HAN VUELTO A HACER https://t.co/xlJNLIbOL0 — Eloy (@EloyConY) December 18, 2025

chenoa y estopa dando las campanadas de TVE



esta mezcla es la puta hostia https://t.co/KureiwOpJs pic.twitter.com/mQObNaqDWk — ☂️ (@oleemequivocao) December 18, 2025

Los Estopa son un crack.

¡Vaya ojo que tienes! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Pains (@Nowhereloca) December 18, 2025

JODER CHENOA Y ESTOPA DANDO LAS CAMPANADAS — ★maría¹³¹★ (@jiaerverse) December 18, 2025

ESTO ES MÁS GRANDE QUE LO DE LOURDES 😭😭😭😭😭 https://t.co/jC7VM6TBcR — Laura (@23laura10) December 18, 2025

ESTOPA. Acaba de ganarme para mil años 😍 https://t.co/JSJGe1XM5l — Pablo Matilla Yáñez ✊🌹 (@pablomy92) December 18, 2025

Empezar el año con Estopa tiene muy buena pinta #CampanadasRTVE — Nunca sera siempre (@Onelove__05) December 18, 2025

Este anuncio sintiéndose como la Superbowl https://t.co/Te4Jql5ANi — cherry🐰🩷 (@bollitodepatata) December 18, 2025

Esto es una idea COJONUDA. https://t.co/aan6eEwVnE — lunarcitos (@lunarcitos__) December 18, 2025