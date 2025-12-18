Es oficial: Estopa y Chenoa, el nuevo trío de presentadores para las Campanadas de TVE tras caer Buenafuente

Después de que durante todo este día se filtraran los nombres de Marc Giró y Chenoa como presentadores de las Campanadas de TVE tras la baja médica de Andreu Buenafuente, TVE ha sorprendido este jueves al anunciar durante el ‘Telediario 2’ que los encargados de dar la bienvenida al 2026 serán Chenoa y el grupo musical Estopa.

De esta manera, a escasas dos semanas de Fin de Año, TVE ha tenido que poner toda la maquinaria para encontrar a los rostros que darán la bienvenida al 2026 con toda la audiencia. Y finalmente se ha decantado por uno de los rostros revelación del año y uno de los grupos musicales más célebres de nuestra música.

Chenoa ha sido uno de los rostros que mayor éxito han tenido este año en la cadena pública. Y es que hay que recordar que la cantante condujo con éxito el concurso 'The Floor', que ya anuncia su regreso a la parrilla, y este verano hizo lo propio con 'Dog House'.

Pero la gran sorpresa ha llegado con la elección de Estopa. Así, el dúo musical formado por los hermanos David y José Muñoz debutarán como presentadores de las Campanadas de TVE siguiendo los pasos de lo que hizo Ane Mena hace dos años cuando condujo dicha retransmisión junto a Ramón García.

Hay que recordar que los hermanos Muñoz ya fueron protagonistas de la Nochebuena del año pasado cuando celebraron sus 25 años de carrera con un especial que arrasó en audiencia: 2.250.000 espectadores, 25,1% de cuota y 4,2 millones de espectadores únicos.

Con esta elección, Estopa y Chenoa se enfrentarán al resto de presentadores de las Campanadas como Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que por primera vez las darán en simulcast en Antena 3 y La Sexta para celebrar sus duodécimas campanadas; mientras que Sandra Barneda y Xuso Jones recibirán al 2026 desde Formigal en Cuatro y Telecinco.

Chenoa y Estopa dan sus primeras palabras desde el balcón de la Puerta del Sol

Pepa Bueno conectaba en directo con Chenoa, David y José Muñoz. "Os veo muy tranquilos, ¿cómo os tomáis esta responsabilidad?", les preguntaba Pepa Bueno. "Pues nos lo tomamos como cuando nos lo dijeron. Es la cosa más importante que nos han dicho en la vida. Esto lo hemos vivido siempre desde que tenía un año en casa con mi familia, con mis primos, con mis tíos, muchos ya no están", comentaba David Muñoz.

"Somos muy de uvas, de olivas y de cosas redondas", apostillaba José. "Cuando tu vas, yo vengo", bromeaban. "Vamos a intentar dar los cuartos y hacer todo bien", añadía Chenoa antes de revelar que "vamos a dar naturalidad y nos conocemos muy bien y mantendremos el punto de que la gente se entretenga en casa". "Charlaremos con la gente y cómo si estuvieran aquí", apostillaba la cantante.

"¿Lleváis más de 25 años en la música, sois la voz de varias generaciones, crees que eso va a unir a jóvenes y mayores para veros la noche del 31?", le cuestionaba Pepa Bueno justo después a José Muñoz. "Vamos a intentar que toda la gente se tome las uvas a tiempo, vamos a dar consejos para no se atragantarse, cómo pelar las uvas sin mancharnos los dedos", contestaba el cantante. "Lo vamos a hacer con mucha ilusión", concluía David Muñoz.