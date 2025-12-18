Se filtran los dos presentadores que más suenan para las Campanadas de TVE antes del anuncio oficial

Ya no queda nada para que TVE haga oficial quiénes serán los rostros que darán las Campanadas 2025-2026 después de que Andreu Buenafuente comunicara hace una semana que finalmente no podrá estar la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol junto a Silvia Abril por su baja médica por estrés.

La cadena pública anunciará a los rostros que darán las Campanadas este jueves en el 'Telediario 2'. No obstante, ya hay dos rostros que suenan con fuerza para ser los encargados de recibir al 2026 en TVE. Así, tal y como ha avanzado Rocco Steinhöuser, Marc Giró y Chenoa serán los rostros que tomen el relevo de David Broncano y LalaChus.

De confirmarse la elección de ambos, TVE ha elegido a dos de los rostros revelación de la cadena en este 2025. Por un lado, Marc Giró triunfa cada semana al frente de 'Late Xou', que se ha consolidado en la noche de los martes siendo buena parte de las semanas la oferta líder del prime time.

Por otro lado, para Chenoa también ha sido un gran año después de haber triunfado con hasta dos programas en La 1. Y es que hay que recordar que la cantante condujo con éxito el concurso 'The Floor', que ya anuncia su regreso a la parrilla, y este verano hizo lo propio con 'Dog House'.

🔴 Actualización:

RTVE prepara un dispositivo especial con más rostros y contenidos que acompañarán la retransmisión para convertir la noche en un gran espectáculo televisivo.✨ https://t.co/VmCJMxKEwH — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) December 18, 2025

Cabe decir que hace solo unos días que en El Televisero le preguntamos a Chenoa por la posibilidad de dar las Campanadas en TVE después de concluir su trabajo como presentadora de 'OT 2025' en Prime Video y ella jugó al despiste. "Nunca me lo he planteado, la verdad. Claro, me aturulláis mucho, pero yo es que estoy resacosa. Todavía estoy resacosa de la final", aseguraba la cantante.

A falta de la confirmación oficial por parte de RTVE, el resto de cadenas ya tienen también todo preparado para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 por todo lo alto. En Atresmedia serán Cristina Pedroche y Alberto Chicote quienes celebren sus duodécimas campanadas tanto en Antena 3 como en La Sexta en simulcast con la compañía de Santiago Segura. Mientras que en Mediaset serán Sandra Barneda y Xuso Jones los presentadores de las Campanadas desde Formigal.